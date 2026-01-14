El Ejecutivo y Fundación Caja Rural de Aragón impulsarán iniciativas para niños y jóvenes

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles el acuerdo del convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural de Aragón mediante el que se impulsarán diversas iniciativas dirigidas a niños y jóvenes de las tres provincias.

Entre estas actuaciones se incluye la celebración de la próxima edición del Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia (CLIA); el último se desarrolló en Teruel.

Relacionado con el encuentro, se elaborarán materiales divulgativos audiovisuales que se distribuirán en los centros educativos de educación Primaria y Secundaria con el fin de complementar el trabajo curricular y reforzar la importancia de la participación infantil y adolescente en los asuntos que les afectan: su presencia en los espacios públicos, el derecho al juego, el ocio inclusivo o el bienestar emocional.

La colaboración se extiende a la que será la tercera edición del concurso 'Mi familia es especial, mi familia es aragonesa', un certamen de cortometrajes de ficción realizados por niños y jóvenes cuyo objetivo principal es dar a conocer la riqueza del Derecho Foral Aragonés, sus peculiaridades y su influencia en la vida diaria de las familias.

Además, se procederá al amueblamiento del Punto de Encuentro Familiar de Huesca, que se remodeló en 2024. Estos espacios constituyen un recurso neutral de intervención social destinado al cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.

Estos puntos de encuentro actúan como escenario para cumplir con el régimen de visitas establecido entre el menor y los progenitores y otros familiares en procesos de separaciones familiares en las que exista conflictividad que dificulte o impida el desarrollo de éstas.