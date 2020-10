Eloy Suárez (PP) dice que "el no a Vox es un gran sí a la única alternativa útil al Gobierno de Sánchez"

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha afirmado este lunes que el rechazo del presidente de este partido, Pablo Casado, a la moción de censura de Vox, la semana pasada, es "un gran sí a la única alternativa útil y creíble al Gobierno de Pedro Sánchez".

En rueda de prensa, Eloy Suárez ha dicho que la moción de censura ha sido "totalmente inservible" porque no contaba con los apoyos suficientes para prosperar "en un momento en el que hay más de un millón de personas que no cobran ni los ERTE ni el Ingreso Mínimo Vital, cuando las cifras de desempleo son escandalosas, la gestión sanitaria es complicadísima", añadiendo que la moción de censura tenía "tintes electorales o de estrategia de partido" y "estaba abocada al fracaso" ya que "no pretendía derrocar al Gobierno actual, sino desgastar al PP".

El parlamentario nacional del PP ha señalado que el grupo popular se quedó "perplejo" porque el líder de Vox, Santiago Abascal, "se quitó la careta" y realizó "un discurso tremendista, antieuropeísta, con un fuerte contenido populista", representando el enfrentamiento de "unos contra otros, justo lo que no queremos en el PP". Para Suárez, Vox ha tratado de "recuperar esas dos Españas, en lo que está empeñada la izquierda radical y que no merecen los españoles".

Así, Eloy Suárez ha aseverado que "Vox ha fracasado en esta estrategia porque en lugar de debilitar a Sánchez solo ha servido para fortalecerlo y unir a todos los partidos que ayudaron a conformar al Gobierno", de manera que el partido de Abascal "ha dado un balón de oxígeno a Sánchez", lo que supone "una falta de respeto a sus electores". Por este motivo, ha afirmado, Vox es "la derecha que más conviene a Sánchez".

Pablo Casado ha salido "reforzado" al pronunciar "un discurso histórico, de gran altura, vibrante, emocionante" basado en "un proyecto de concordia, de entendimiento y no de confrontación; de progreso, políticas sociales y empleo, centrado en los problemas de los españoles, moderado, de defensa de los valores de la Transición y la España constitucional", que es "la España que mejores resultados ha arrojado en toda nuestra Historia".

Para Eloy Suárez, presentar una moción de censura "por intereses partidistas o para acaparar la atención mediática" supone "una deslealtad a los ciudadanos, que están cansados de fuegos de artificio, de que un partido valore más sus intereses que los de los españoles".

Sin embargo, "a pesar de las felicitaciones de la bancada de la izquierda, nuestro enemigo político no es Vox", sino "ese Frente Popular que lidera Pedro Sánchez y en el que participan todos los enemigos de la unidad de España", que está "demoliendo los pilares de la Constitución de 1978" con un Gobierno que "ataca los derechos y libertades fundamentales con el estado de alarma de seis meses".

El PP se va a dedicar a "construir un proyecto de futuro para modernizar este país, a hacer las grandes reformas que todavía se necesitan y a desalojar de La Moncloa a quien lo está haciendo francamente mal, tanto que volvemos a ser el país de Europa que peor está gestionando la pandemia".