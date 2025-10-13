Los embalses de la cuenca del Ebro están al 53% de su capacidad total

Archivo - La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro está a un 53% de la capacidad total. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.160 hectómetros cúbicos, el 53 por ciento de su capacidad total, a fecha 13 de octubre de 2025, un punto menos por debajo de la semana anterior según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 4.843 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 3.844 hectómetros cúbicos, el 49 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se ha producido en 2023, con 2.659 hectómetros cúbicos, el 34 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años, pero está por debajo de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 387 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento de la capacidad máxima, un punto menos que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 252 hectómetros cúbicos, el 37 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 309 hectómetros cúbicos --el 46 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 252 hectómetros cúbicos, lo que representó ese 37 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.289 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 50 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.