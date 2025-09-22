Los embalses de la cuenca del Ebro están al 56% de su capacidad total

Archivo - Los embaldes de la Cuenca del Ebro están al 56 por ciento de su capacidad. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.349 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de su capacidad total, a fecha 22 de septiembre de 2025, un punto menos que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 4.311 hectómetros cúbicos, el 55 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 3.839 hectómetros cúbicos, el 49 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se ha producido en 2023, con 2.907 hectómetros cúbicos, el 37 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años, y está por encima de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 397 hectómetros cúbicos, el 59 por ciento de la capacidad máxima, un punto menos que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 240 hectómetros cúbicos, el 35 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 313 hectómetros cúbicos --el 46 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 240 hectómetros cúbicos, lo que representó ese 35 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.417 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 53 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.