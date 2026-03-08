Citada como investigada la agente que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agente de Policía Local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de El Bocal ha sido citada como investigada, como parte de las primeras diligencias de la investigación para esclarecer el accidente en el que fallecieron seis personas el pasado 3 de marzo.

La resolución ha acordado la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo, entre las que se encuentran la agente, en calidad de investigada, y testigos, como los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, el vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado estas primeras diligencias, tras recibir a mediodía del viernes un detallado y minucioso atestado elaborado en tiempo récord por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Por otro lado, la magistrada ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, que se le entreguen los audios.

La providencia también ha ordenado a Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.

En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada ha pedido que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y ha requerido a Costas y al Ayuntamiento que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación.

Por último, ha realizado el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa.

La providencia de la Plaza nº1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma ante el mismo órgano en un plazo de tres días, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.