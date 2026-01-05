Los embalses de la cuenca del Ebro están al 58% de su capacidad total

Archivo - Embalse de Mezalocha en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.505 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento de su capacidad total, a fecha 5 de enero de 2026, un punto más que hace dos semanas, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 5.920 hectómetros cúbicos, el 76 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 4.948 hectómetros cúbicos, el 63 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.468 hectómetros cúbicos, el 44 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra de 2025.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 418 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento de la capacidad máxima, dos puntos por encima del nivel de hace dos semanas. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 445 hectómetros cúbicos, el 66 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 389 hectómetros cúbicos --el 57 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 294 hectómetros cúbicos, lo que representó el 43 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.415 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 53 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.