Los embalses de la cuenca del Ebro están al 83,7% de su capacidad

Embalse de Yesa en imagen del pasado viernes 3 de abril de 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.528 hectómetros cúbicos, el 83,7 por ciento de su capacidad total, a fecha 6 de abril de 2026, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.691 hectómetros cúbicos, el 85,8 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.713 hectómetros cúbicos, el 73,3 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.554 hectómetros cúbicos, el 58 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 536 hectómetros cúbicos, el 79 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 590 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 471 hectómetros cúbicos --el 69 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 358 hectómetros cúbicos, lo que representó el 53 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.330 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 73 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.