Los embalses de la cuenca del Ebro se mantienen al 84% de su capacidad

Embalse de Yesa en la parte aragonesa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.548 hectómetros cúbicos, el 84 por ciento de su capacidad total, a fecha 20 de abril de 2026, en un nivel similar al de hace una semana según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.754 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.741 hectómetros cúbicos, el 74 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.393 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 533 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de la capacidad máxima, misma cifra que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 592 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 472 hectómetros cúbicos --el 70 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 366 hectómetros cúbicos, lo que representó el 54 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.412 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 75 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.