Los embalses de la cuenca del Ebro vuelven a subir hasta el 64% de su capacidad total

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.994 hectómetros cúbicos, el 64 por ciento de su capacidad total, a fecha 26 de enero de 2026, lo que supone una nueva subida de tres puntos con respecto a las cifras de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 5.878 hectómetros cúbicos, el 75 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.198 hectómetros cúbicos, el 67 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.988 hectómetros cúbicos, el 51 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, que se produjo en 2023.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 427 hectómetros cúbicos, el 63 por ciento de la capacidad máxima, un punto más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 459 hectómetros cúbicos, el 68 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 309 hectómetros cúbicos --el 60 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 309 hectómetros cúbicos, lo que representó el 46 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.614 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 57 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.