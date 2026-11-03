Los embalses del Ebro baja al 44% de su capacidad

Archivo - Los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 44% de su capacidad. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.476 hectómetros cúbicos, el 44% por ciento de su capacidad total, a fecha de 3 de noviembre de 2026, un punto menos respecto a los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.071 hectómetros cúbicos, el 52 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.875 hectómetros cúbicos, el 50 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2022, con 2.800 hectómetros cúbicos, el 36 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, aunque por encima del mínimo de 2022.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 268 hectómetros cúbicos, el 39 por ciento de la capacidad máxima un punto menos que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 386 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 331 hectómetros cúbicos --el 49 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2023 con 240 hectómetros cúbicos, lo que representó el 35 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2023.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 1.829 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 40 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, el mismo desde hace dos semanas y dos puntos por debajo de la cifra de principios de mes.