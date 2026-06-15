Los embalses del Ebro se encuentran al 86% de su capacidad, un punto menos que hace una semana

Archivo - Vista del embalse de El Grado, a 18 de marzo de 2025, en Huesca, Aragón (España). Los embalses de Huesca casi han alcanzado el 100% de su capacidad debido a las entradas de más de 700 m/s. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza lo 6.677 hectómetros cúbicos, el 86% por ciento de su capacidad total, a fecha 15 de junio de 2026, lo que supone un punto menos que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 6.972 hectómetros cúbicos, el 89 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.771 hectómetros cúbicos, el 74 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.942 hectómetros cúbicos, el 51 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 510 hectómetros cúbicos, el 75 por ciento de la capacidad máxima, también un punto por debajo que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 587 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 464 hectómetros cúbicos --el 68 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 342 hectómetros cúbicos, lo que representó el 50 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.609 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 79 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, tras un leve descenso en la última semana.