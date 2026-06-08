Los embalses del Ebro se encuentran al 87% de su capacidad

Archivo - Embalse de Santa Ana. - CHE. - Archivo

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza lo 6.764 hectómetros cúbicos, el 87% por ciento de su capacidad total, a fecha 8 de junio de 2026, lo que supone 46 hectómetros cúbicos que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 7.002 hectómetros cúbicos, el 90 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.814 hectómetros cúbicos, el 75 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.875 hectómetros cúbicos, el 50 por ciento de la capacidad total.

En la actulidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 518 hectómetros cúbicos, el 76 por ciento de la capacidad máxima . La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 591 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 469 hectómetros cúbicos --el 69 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 347 hectómetros cúbicos, lo que representó el 51 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.658 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 80 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, tras un leve descenso en la última semana.