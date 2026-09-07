Embalses del Ebro: La reserva de agua baja al 52% de su capacidad

Archivo - Los embalses de la Cuenca del Ebro están al 52% de su capacidad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 4.059 hectómetros cúbicos, el 52% por ciento de su capacidad total, a fecha de 7 de septiembre de 2026, tres puntos por debajo de los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.566 hectómetros cúbicos, el 59 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.822 hectómetros cúbicos, el 49 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 2.922 hectómetros cúbicos, el 37 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 309 hectómetros cúbicos, el 46 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 420 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 324 hectómetros cúbicos --el 48 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 230 hectómetros cúbicos, lo que representó el 34 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2024.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.110 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 46 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la cifra de la semana pasada.