Emma Buj critica el estudio ferroviario entre Teruel-Sagunto porque "crea un cuello de botella" para todo el eje

Mesa redonda con las tres alcaldesas de las tres capitales de provincia de Aragón. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha situado las actuales mayorías parlamentarias como una de las claves para entender el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que no contempla una doble vía y que, a su juicio, puede convertir los 137 kilómetros entre Teruel y Valencia en un "cuello de botella" para todo el eje ferroviario.

Así lo ha expresado este martes durante la mesa redonda 'La voz del territorio', celebrada en el marco de la jornada 'El corredor que une al Mediterráneo con el Cantábrico. De mar a mar. La hora del Corredor', que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones de Teruel. En ella también han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Buj se ha referido a las actuales mayorías que sustentan al Gobierno central y a sus socios y ha añadido: "Si esas mayorías parlamentarias cambiaran, seguramente sería mucho más fácil llamar a la puerta del Ministerio para modificar ese estudio". Ha cuestionado que una infraestructura de carácter estratégico para el conjunto del país pueda quedar limitada por una solución que considera insuficiente.

"Esto no es una cuestión económica. Se han invertido miles y miles de millones en ferrocarril y ¿ahora nos ponemos ahorrar en 137 kilómetros? No tiene mucho sentido", ha planteado Emma Buj, que ha añadido: "Con esta decisión de limitar a una única vía el tramo entre Teruel y Sagunto, hay que mirar quién gana, y alguien gana, porque si se genera un cuello de botella, los puertos que compiten con el puerto de Valencia tienen una ventaja competitiva".

La regidora turolense ha defendido que Teruel no reclama un trato de favor, sino las mismas oportunidades que otros territorios, recordando que la provincia fue "la última de España en tener vía de ferrocarril y autovía".

CONSECUENCIAS PARA TERUEL

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que Teruel ha sufrido durante décadas las consecuencias de un modelo radial de infraestructuras que dejó a la provincia fuera de los principales ejes de comunicación: "Esos radios iban hacia Zaragoza, hacia Valencia, nosotros nos quedábamos en tierra de nadie y nos ha lastrado el desarrollo".

A pesar de esta situación, Buj ha destacado que Teruel es hoy "una tierra de oportunidades" y que la provincia atraviesa una etapa de crecimiento. "No queremos ser más que nadie, pero queremos competir en igualdad de condiciones", ha anotado.

En este punto, ha defendido: "En un mundo globalizado, donde las mercancías se mueven en corredores mundiales, una distancia de 137 kilómetros a un puerto principal como es Valencia te convierte prácticamente en una extensión del puerto".

Del mismo modo, Buj ha hablado de la posición logística de Teruel y su capacidad para acoger empresas que requieren grandes superficies, pero ha advertido de que "es fundamental que esas mercancías puedan tener salida".

UN ESTUDIO QUE FRENA LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

En otro orden de cosas, Buj ha cuestionado las previsiones que recoge el estudio informativo y ha señalado que no tiene en cuenta el crecimiento económico que puede generar una infraestructura de estas características. A su juicio, el estudio "estanca el crecimiento" porque no contempla adecuadamente los futuros desarrollos económicos de Teruel ni los objetivos europeos para trasladar mercancías de la carretera al ferrocarril.

Ha puesto el foco en el aeropuerto de Teruel, cuyo modelo permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa. "La intermodalidad también sería fundamental. Tenemos Platea, tenemos el aeropuerto de Teruel, que está creciendo a pasos agigantados pero que tiene muchas posibilidades y, por tanto, esa intermodalidad también sumaría al desarrollo de esta parte de la provincia y, por tanto, al conjunto de toda ella", ha señalado.

ETAPA DE CRECIMIENTO

Teruel, ha insistido Buj, ya no es la provincia que fue y la ciudad y el territorio viven una etapa de crecimiento. "Teruel es una ciudad donde los jóvenes ya no quieren irse, donde quieren venir, donde se quieren quedar a vivir", ha señalado.

Ha preguntado sobre el futuro de la provincia: "Si estamos creciendo y nos estamos desarrollando teniendo una desventaja competitiva fundamental, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos las mismas oportunidades? Ni más ni menos que los demás, es lo que nosotros queremos".

Para Emma Buj, la reivindicación del Corredor trasciende las necesidades concretas de Teruel. "No estamos aquí porque los de Teruel queramos una vía de ferrocarril a la altura del siglo XXI. Estamos aquí porque es una infraestructura de Estado", ha agregado, recalcando que el propósito pasa por superar el modelo radial y conseguir una infraestructura que conecte el Cantábrico con el Mediterráneo por distintos puntos. "Lo que nosotros queremos es también llegar hasta Valencia", ha afirmado.

CINCO CCAA Y EL TEJIDO EMPRESARIAL

Han sido Emma Buj y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, quienes han abierto las jornadas que reúnen en la capital turolense a representantes de cinco comunidades autónomas, a las alcaldesas de las tres capitales de provincia de Aragón y a representantes empresariales y expertos.

En el encuentro participan el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media; además de expertos y representantes de sectores interesados en el desarrollo de un auténtico eje vertebrador ferroviario.

La cita reúne por primera vez en la provincia a cinco gobiernos autonómicos, a los ayuntamientos de mayor peso del trazado y a la práctica totalidad de las organizaciones empresariales bajo una misma reivindicación.