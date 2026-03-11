Un emotivo acto homenajea a las víctimas del 11M en el jardín conmemorativo de la plaza San Francisco de Zaragoza

Homenaje a las víctimas del 11M en el jardín conmemorativo de la plaza San Francisco - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un emotivo y sencillo acto ha rendido homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11M en el jardín conmemorativo de la plaza San Francisco de Zaragoza. Hace 22 años, 191 personas fallecieron en Madrid a causa de los explosivos colocados en varios trenes y otras 2.000 resultaron heridas en el que supuso el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor cometido en Europa por detrás del de Lockerbie (Escocia) de 1988, en el que murieron 270 pasajeros de un avión de la Pan Am.

Convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y bajo la pancarta "Verdad, Memoria, dignidad y Justicia", al acto han asistido familiares de asesinados por la banda terrorista ETA y personas que resultaron heridas en las distintos atentados que ha sufrido la capital aragonesa.

Todo ellos han estado arropados por diversas autoridades civiles y militares que han querido acompañarles y sumarse a este homenaje en recuerdo a las víctimas.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; y representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara aragonesa y del Ayuntamiento de Zaragoza han asistido.

Momentos antes de iniciarse el acto en el que se ha guardado el respetuoso y preceptivo minuto de silencio y lectura del manifiesto, la presidenta de la AVT en Aragón, Lucía Ruiz, --víctima del atentado de ETA contra la Casa Cuartel en 1987-- ha subrayo la defensa a la víctimas, en este caso a las del 11M.

Precisamente, en el manifiesto que ha leído ha pedido que el recuerdo del 11M, "lejos de dividirnos o incomodarnos, vuelva a ser un espacio de encuentro en torno a valores compartidos". También ha defendido que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia "no sean palabras vacías pronunciadas únicamente en los aniversarios, sino unos principios y unos referentes que nos orienten a todos de manera constante, tanto en la acción pública como en el comportamiento institucional".

"APLICACIÓN TORTICERA DE LA LEY"

En su discurso ha comentado que muchas víctimas han trasladado una "sensación de abandono constante" y de que sus demandas "quedan relegadas al olvido cuando en el tablero de juego entran intereses que parecen considerarse superiores".

Ese sentimiento, ha expresado, "se intensifica y se hace mucho más doloroso si cabe" cuando mediante interpretaciones "flexibles" de la legislación penitenciaria, la aplicación de mecanismos que permiten "retorcer" la ley, la concesión de terceros grados o la aplicación "torticera del 100.2, los terroristas abandonan la prisión antes de que las víctimas ni siquiera hayamos rozado esa sensación efímera de justicia" y ha citado a 'Cherokee' y otros 30 asesinos terroristas que se unen a esta larga lista.

Tras precisar que no piden venganza, ha alertado de que cuando la aplicación de la ley transmite la impresión de que puede "retorcerse" para facilitar determinados apoyos o para "aliviar" tensiones parlamentarias, lo que resiente no es sólo la confianza de las víctimas, sino la "credibilidad" en sí misma del Estado de Derecho.

Lucía Ruiz ha asegurado que resulta "profundamente doloroso" comprobar cómo la memoria institucional parece gestionarse bajo ciertos criterios que, en ocasiones, generan "perplejidad y humillaciones entre quienes hemos sufrido el terrorismo".

Se ha referido al reciente acto oficial en el Congreso de los Diputados para "honrar a los últimos ejecutados por el franquismo, entre los cuales figuraban terroristas" en una ceremonia con "aires de solemnidad y por supuesto sufragada con recursos públicos", ha afeado.

"A muchas víctimas --ha reconocido-- nos resulta imperdonable e incomprensible que en la sede de la soberanía nacional se otorgue reconocimiento institucional a terroristas, mientras que tantas víctimas seguimos esperando gestos inequívocos que refuercen nuestro lugar central en la democracia. La memoria no puede construirse sobre elementos ambiguos ni sobre relatos que diluyan responsabilidades, responsabilidades".

COMPROMISO DE ZARAGOZA

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido que 22 años después la ciudad siga recordando a las cerca de 300 víctimas del atentado del 11M y de todas las personas que han muerto a causa del terrorismo, porque es la "única forma de garantizar su memoria, la dignidad que se merecen y la justicia".

Chueca ha apuntado que también Zaragoza tiene un "fuerte compromiso" en todos los actos y fechas clave que conmemoran que ha sufrido graves atentados de distintas organizaciones terroristas, con el objetivo de que "no se olviden" y para que los jóvenes de Zaragoza sigan recordando que es una "lacra que hay que combatir todos los días para evitar el fanatismo y que el terrorismo vuelva a repetirse en nuestra sociedad".

"LACRA"

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha manifestado que este 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, es una fecha "importantísima para los demócratas" porque se recuerda a los "auténticos héroes de la democracia" aquellos que han sido víctimas del terrorismo yihadista, etarra y del horror.

Se ha declarado partidario de contarles a las nuevas generaciones lo que ha significado el terrorismo en España y, "por desgracia, lo que ha significado en Aragón", donde también se ha sufrido la "lacra terrorista" y han perdido la vida hombres y mujeres que se sacrificaron por la democracia.

"Por eso --ha expresado-- nos asquea especialmente, por eso nos repugna cuando vemos que se conceden beneficios penitenciarios a quienes han sido condenados por terroristas, cuando se excarcela antes de tiempo a los que han sido condenados por terrorismo. Es incomprensible que se esté pactando o que se esté acordando con aquellos que son herederos del terrorismo", ha lamentado.

Ha querido dejar claro que en España se acabó con el terrorismo de ETA "gracias al increíble trabajo que hicieron los jueces, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre todo gracias a la dignidad de las víctimas", ha elogiado.

Precisamente, ha señalado, esta fecha se recuerda, que "gracias a las víctimas y a lo que representan", en este país se ha conseguido acabar con el terrorismo etarra y "tenemos todavía muy presente qué es lo que significa y por eso actos como este de homenaje son absolutamente imprescindibles".