El EMOZ invita a un 'Viaje a las estrellas' a través del origami geométrico de Miguel Gañán

La muestra podrá visitarse desde el sábado 13 de junio y hasta el 13 de septiembre de 2026 en la segunda planta del Centro de Historias de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arte de transformar una simple hija de papel en complejas estructuras geométricas protagoniza la nueva exposición temporal de la Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ). Bajo el título 'Viaje a las estrellas', la muestra del artista Miguel Gañán se podrá visitar desde el próximo sábado, 13 de junio, hasta el 13 de septiembre en la segunda planta del Centro de Historias y reúne una de las colecciones más completas dedicadas al arte de los teselados que se han exhibido hasta la fecha en este equipamiento municipal.

La exposición la ha presentado la consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el creador de la muestra, Miguel Gañán; el director del EMOZ, Jorge Pardo; y el presidente de la Asociación Cultural Origami Zaragoza, Felipe Moreno.

La propuesta reúne cerca de 60 obras, entre teselados de gran formato y piezas derivadas de ellos, como cajas y composiciones tridimensionales, todas realizadas a partir de una única hoja de papel.

La muestra invita al visitante a adentrarse en un universo donde la geometría, las matemáticas y el arte dialogan a través de pliegues, simetrías y patrones repetitivos. Los teselados, técnica protagonista de la exposición, toman su nombre de las pequeñas piezas utilizadas tradicionalmente para formar mosaicos y permiten crear complejas estructuras visuales mediante la repetición ordenada de formas geométricas.

Sara Fernández ha destacado el carácter singular de la exposición y su capacidad para conectar disciplinas aparentemente alejadas. Ha subrayado que la muestra llega además en un momento "especialmente simbólico" para Zaragoza, coincidiendo con el interés que despertará el eclipse solar previsto para este verano.

"Estoy convencida de que muchos de los visitantes que llegarán a la ciudad atraídos por ese fenómeno astronómico encontrarán también en esta exposición un vínculo con la ciencia, las matemáticas y la observación del universo", ha señalado.

La responsable municipal ha agradecido la implicación del artista y del equipo del museo, así como la colaboración de Fundación Ibercaja en distintas iniciativas vinculadas al EMOZ. "Es una exposición completamente diferente a las que hemos tenido hasta ahora y estoy convencida de que despertará una enorme expectación entre los visitantes", ha afirmado.

UN UNIVERSO GEOMÉTRICO CONSTRUIDO CON UNA SOLA HOJA DE PAPEL

Miguel Gañán, nacido en Madrid en 1955 y residente en Argentina, es ingeniero aeronáutico de formación. Su trayectoria en el mundo del origami comienza en 2009 y desde entonces ha desarrollado una carrera artística centrada en la exploración de las posibilidades geométricas del papel.

El artista ha explicado que todas las piezas expuestas son diseños originales creados por él mismo. La técnica que utiliza se llama teselado y consiste en "trabajar una única hoja de papel sobre la que se crea una trama geométrica que posteriormente permite diseñar el modelo definitivo", ha detallado durante la presentación.

Uno de los aspectos más llamativos de su obra es la precisión matemática que requieren sus creaciones. Para construir cada pieza, Gañán realiza complejos procesos de plegado que multiplican progresivamente las divisiones del papel hasta obtener estructuras extremadamente detalladas. "Todo se hace únicamente con las manos y, en ocasiones, con ayuda de pinzas cuando los pliegues son muy pequeños", ha explicado.

El artista utiliza principalmente tres tipos de papel: papel Tant, de origen japonés; papel Elephant Hide, de mayor grosor; y papel kraft translúcido de apenas 20 gramos, especialmente complejo de trabajar, pero capaz de generar efectos visuales sorprendentes.

La precisión es fundamental. "Si el papel no está perfectamente cortado, toda la trama pierde exactitud y el modelo deja de funcionar", ha comentado.

La influencia de su formación técnica resulta evidente en unas obras donde predominan las estructuras geométricas, las simetrías y las transformaciones espaciales. "La geometría siempre ha estado muy presente en mi vida y cuando descubrí esta técnica me fascinó. Desde entonces no he dejado de explorar sus posibilidades", ha reconocido.

EL PAPEL COMO ARQUITECTURA, LUZ Y ESCULTURA

El principal rasgo más característico de las creaciones de Gañán es la capacidad de revelar nuevas formas cuando son iluminadas desde el reverso. Gracias a la compleja red de pliegues, las piezas generan sombras, transparencias y figuras ocultas que transforman completamente la percepción de la obra.

Ese juego entre luz y geometría convierte muchos de sus trabajos en auténticas esculturas de papel. La exposición muestra cómo una superficie aparentemente plana puede adquirir profundidad, volumen y movimiento sin necesidad de cortes ni añadidos, únicamente mediante el plegado.

La trayectoria de Gañán está vinculada a algunos de los principales referentes internacionales del origami contemporáneo, como Tomoko Fuse, Shiuzo Fujimoto, Eric Gjerde, Robert Lang o Robin Scholz. Sus obras han formado parte de exposiciones y convenciones celebradas en España, Argentina, Francia y Reino Unido, y desde 2019 varias de ellas integran la colección permanente del Museo del Origami de Colonia del Sacramento, en Uruguay.

Además de su faceta artística, el autor ha desarrollado una intensa labor divulgativa a través de publicaciones especializadas como Gira y Tesela, Giro sobre Giro o Giros sobre cajas, donde comparte diagramas, procesos creativos y conocimientos técnicos relacionados con esta disciplina.

Durante la presentación, Felipe Moreno ha destacado la importancia de contar por primera vez con una exposición monográfica de gran formato dedicada al artista. "Hemos mostrado piezas suyas en anteriores ocasiones, pero nunca una exposición de esta envergadura. Creo que el público va a quedar realmente impactado cuando descubra lo que Miguel es capaz de hacer con una simple hoja de papel", ha afirmado.

UN VERANO LLENO DE NOVEDADES EN EL EMOZ

La inauguración de 'Viaje a las estrellas' coincide con un periodo de intensa actividad para el EMOZ. El director del museo ha repasado algunas de las iniciativas desarrolladas en los últimos meses junto a hospitales, universidades, asociaciones culturales y entidades sociales, así como la participación del museo en eventos relacionados con la cultura japonesa y el turismo.

Entre las novedades anunciadas destaca la incorporación de una guía digital accesible mediante códigos QR y la puesta en marcha de visitas guiadas en francés, una demanda creciente por parte de los numerosos grupos escolares procedentes del sur de Francia que visitan el museo cada año.

La EMOZ también mantiene su programa social en colaboración con Fundación Ibercaja, gracias al cual más de 2.500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables han participado en talleres y visitas desde la apertura del museo. Además, coincidiendo con la inauguración de la exposición, Miguel Gañán impartirá un taller especial en el que mostrará algunas claves de su técnica.

Con 'Viaje a las estrellas', el museo zaragozano vuelve a reivindicar el origami como una disciplina artística capaz de unir creatividad, ciencia y emoción. Una invitación a contemplar el papel desde una perspectiva diferente y a descubrir cómo, a través de la geometría y la paciencia, una simple hoja puede convertirse en una auténtica ventana al universo.