Los empleados públicos del Gobierno de Aragón ya cobran la subida salarial del 2,5%

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El personal del Gobierno de Aragón percibe desde este viernes la subida salarial del 2,5%, que se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. El incremento se ha abonado en la nómina de diciembre, que incluye también la paga extraordinaria, y se suma al 0,5% adicional que ya se pagó hace unos meses.

El desembolso asociado a esta mejora retributiva para la Administración autonómica ronda los 70 millones de euros, mientras que la nómina ordinaria, junto con la paga extra y la subida retroactiva, supera los 400 millones de euros este mes.

Como informó el pasado 4 de diciembre el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, la intención era tratar por todos los medios de que esta nómina llegase a los empleados públicos este mismo mes, algo que no todas las comunidades autónomas podrán hacer antes de final de año.

Esta subida salarial beneficia a 62.097 empleados públicos del Gobierno de Aragón, según el Boletín Estadístico de junio de 2025. Del total, 11.639 pertenecen a la Administración General, 1.205 al ámbito de Justicia, 19.710 al Departamento de Educación, 28.471 trabajan en Sanidad y 1.072 en entidades de derecho público.

El decreto ley fue aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario el pasado 5 de diciembre y pasará la próxima semana por la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón para su convalidación, siguiendo el procedimiento habitual.

Además, en enero está previsto aprobar un nuevo decreto ley para aplicar la subida adicional del 1,5% aprobada también en el acuerdo con las organizaciones sindicales, que contemplaba incrementos plurianuales y cláusulas de revisión vinculadas a la evolución económica y la inflación.