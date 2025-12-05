La empresa que ideó las nuevas balizas urge a adquirirlas: "Hoy hay stock, mañana no lo sabemos"

Fabricación de las nuevas balizas V-16. - EUROPA PRESS

"La Administración no ha ayudado demasiado" en los últimos tres años, lamentan

LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

La compañía gallega Netun Solutions, fundada por 'Los Jorges', los dos ex guardia civiles inventores de la nueva baliza V-16 que sustituirá a los triángulos de emergencia y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, estima que el 80% del parque móvil español todavía no cuenta con este nuevo modelo y hace un llamamiento a los conductores a que se den "la máxima prisa posible" para adquirirlas: "Hoy hay stock, mañana no lo sabemos".

Así lo ha trasladado el director de Marketing de Netun Solutions, Alejandro González, en declaraciones a Europa Press en la planta de la empresa Kepar, que fabrica estas balizas en un polígono de la localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén, donde ha subrayado que "la Administración no ha ayudado demasiado", ya que los conductores se están enterando a "última hora" de la nueva normativa, pese a que se aprobó en diciembre de 2022.

'Los Jorges' detectaron la necesidad de sustituir los tradicionales triángulos hace más de 15 años e inventaron una primera baliza que llegó al mercado en 2016: "Si bien descendían los siniestros en carretera, había una línea que se mantenía estable y eran los atropellos, sobre todo en autopistas y autovías, cuando se iba a poner el triángulo", ha explicado el responsable de Marketing. Casi diez años después, en la compañía están "muy orgullosos" de que su idea vaya a ser obligatoria en España y ya se esté estudiando en Bruselas.

"Lo más importante es que cambia la forma de comportarnos cuando tenemos una parada en la carretera", ha subrayado, ya que ya no será necesario bajar del vehículo, colocarse el chaleco reflectante, ir al maletero, buscar los triángulos, caminar 50 metros, montarlos y volver al vehículo, en lo que se podía convertir "en un paseo mortal". De hecho, hay años que han fallecido en estas circunstancias hasta 30 personas y otras han quedado "gravemente heridas".

Con esta nueva baliza, el proceso de señalización ante accidente o avería se simplifica y bastará con apretar un botón sacando la mano por la ventanilla, el vehículo quedará señalizado y, además, la geolocalización exacta se enviará a la Dirección General de Tráfico (DGT).

MUCHOS MODELOS, PERO NO TODOS CERTIFICADOS

González ha explicado que lo primero que deben hacer los conductores es consultar, en la página web de la DGT, los diferentes modelos que están certificados y, a continuación, comprobar la tulipa de la baliza, que es donde debe aparecer el número de certificación.

A partir de ahí, no todas son iguales: "las hay más potentes, menos potentes, algunas que son compatibles con aplicaciones que dan nuevas funcionalidades y otras que no". En todo caso, ha recomendado adquirir balizas certificadas y, "a ser posible, de fabricación española".

Eso sí, ha subrayado que la de Netun es "la más potente del mercado", comenzando por la potencia de su luz de emergencia, con más de 290 candelas --unidad básica internacional que mide la intensidad lumínica--, cuando la legislación sólo exige 40 y la media del mercado está en torno a las 74.

UN PROCESO LLENO DE CONTROLES

Además, la fabrica zaragozana es "de alta automatización" y en ella se revisan una a una todas las balizas tanto en lo relativo a la luz como a la conectividad; y este modelo es compatible con una app llamada 'My Incidence' que, además de con la DGT y los navegadores, también pone en contacto con la aseguradora o con emergencias.

La planta de Kepar en La Puebla de Alfindén, que también fabrica la electrónica de electrodomésticos, relojes inteligentes o contadores, cuenta con diferentes laboratorios y procesos que velan por la calidad del producto desde la primera hasta la última fase, comenzando por el lumínico, que comprueba las candelas. Después, a lo largo de la cadena de montaje, las balizas pasan por varios controles de calidad.

Otro de los procesos más minuciosos es la soldadura de los diferentes componentes de la baliza, ya que tiene un total de 62, algunos de sólo medio milímetro, para lo que hay una máquina específica y un escáner que comprueba lo que no se puede ver a simple vista.

El proceso finaliza con la colocación de los terminales para la batería --que es un trabajo más manual--, más soldado de las diferentes partes --algunas de ellas por ultrasonidos--, el emsamblaje final y el grabado del 'software' del dispositivo, que se completa en 22 a 23 segundos. Ya montadas, las balizas se activan por primera vez y entran en modo test para probar su conectividad.

Del mismo modo, otro laboratorio distinto lleva a cabo diferentes tests de estanqueidad, vibración, temperatura o pulsación, que miden su resistencia a la lluvia, al frío, al calor, a los golpes o a las caídas --por ejemplo, comprueban que no sufran daños tras caer de un metro y medio de alto, que suele ser la altura media de un coche--.

"A ÚLTIMA HORA"

Mucha gente se ha enterado hace pocos días de la obligatoriedad de este nuevo dispositivo y otros, aunque lo sabían, no adelantaron la adquisición, lo que está llevando a fábricas como la de Kepar en Zaragoza a trabajar contrarreloj para abastecer al mercado.

"Dejamos todo para última hora y ahora es cuando estamos viendo el 'boom' y que la gente empieza a enterarse de cómo funciona esto y que tiene que equiparlo", ha declarado el director de Marketing, pese a que llevan dos años trabajando en la comunicación y en la pedagogía.

Así, la demanda ha aumentado "de golpe", lo que ha llevado a la fábrica zaragozana a pasar de 1,5 a tres turnos diarios, los siete días de la semana y en tres líneas de producción para abastecer este mercado, de 30 millones de vehículos. Kepar ha reforzado su plantilla en un 30% y cuenta ahora con entre 130 y 140 trabajadores.

La capacidad de producción está entre 16.000 y 20.000 unidades diarias y, pese a que las cifras aún no están cerradas, calculan que la facturación se triplicará con respecto al año anterior.

Además, a la complicación que supone un aumento de la producción de esta envergadura, hay que sumar que muchos de los componentes necesarios para la fabricación de esta baliza son habituales también en otras industrias y sectores.

"Esto al final es más parecido a un teléfono móvil que a una linterna y lleva distintos componentes: desde una tarjeta sim, lleva antenas, un módulo GPS, un módulo de comunicaciones, leds --también necesarios en otras muchas industrias-- y para todo eso hacen falta 30 millones de unidades", ha explicado González, quien ha achacado a esto la posibilidad de que se produzca "algún tipo de desabastecimiento en la cadena de suministro".

En el momento actual, hay stock, pero esto no está garantizado dentro de unas semanas o una vez llegue 2026 y estas balizas V-26 pasen a ser obligatorias: "Lo que tenemos claro es que si esperamos todos al 2026 es imposible, aunque hubiese stock, repartir esos millones de unidades que hay que repartir", motivo por el que insiste en darse "la máxima prisa posible".

FUTURO

España es el primer país en imponer este sistema, pero en Netu se muestran convencidos de que "se va a expandir a nuestros países vecinos", aunque algunos están "más avanzados que otros".

En este sentido, ha apuntado que esta medida se presentó ya hace unos meses en Bruselas y "parece que ha sido acogida de buena manera". "A nosotros lo que no nos gustaría sería parar estas cadenas de producción, que siguiesen, y el siguiente paso es ir a otros países a nivel europeo", ha zanjado.

De momento, en 2025 prevén facturar el triple que el año anterior, de 10 a 30 millones de euros, en cualquier caso "muy lejos" de titulares que hablan de un negocio de 1.200 millones de euros. "Esto no es un monopolio, hay más de 200 marcas registradas, lo cual es fantástico y el cliente puede elegir la que mejor le parezca", ha remarcado.