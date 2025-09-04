Empresas aragonesas podrán experimentar en MotorLand con el vehículo autónomo desarrollado por el ITA

Vaquero y Blasco, en la presentación que ha tenido lugar en MotorLand. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Las empresas aragonesas podrán experimentar en MotorLand con el vehículo desarrollado por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) en su Laboratorio del Vehículo autónomo y conectado. El objetivo es que las compañías puedan tener en las instalaciones de Alcañiz servicios permanentes de ensayo y experimentación en los ámbitos de movilidad autónoma y conectada, y de tecnologías de hidrógeno.

Los proyectos de estas instalaciones se han presentado este jueves a la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, y al presidente de MotorLand, Manuel Blasco, también consejero de Medio Ambiente y Turismo.

Para la vicepresidenta, "el desarrollo de este vehículo demuestra que la colaboración entre instituciones como ITA, TechnoPark o MotorLand funciona. Va a suponer un importante avance en seguridad y movilidad. Nos sitúa en la vanguardia en este aspecto", ha indicado.

Ha recalcado el apoyo del Gobierno de Aragón al talento, especialmente "a los profesionales que han desarrollado este proyecto en el que no solo es importante la tecnología y la digitalización, sino el capital humano que hay detrás".

Por su parte, Manuel Blasco ha calificado de "extraordinaria la noticia porque 300 trabajadores del ITA con TechnoPark y MotorLand para que Aragón avance en este aspecto clave para el futuro. Es de agradecer el trabajo conjunto para avanzar en una tecnología que va a llegar poco a poco".

El coche eléctrico "se está imponiendo en España y han aumentado las ventas de vehículos eléctricos. En un futuro, una gran parte de los vehículos, sobre todo en espacios cerrados y también, probablemente, en el futuro en espacios abiertos van a funcionar sin conductor", ha expresado Blasco, quien ha celebrado que el ITA "está a la cabeza en investigación".

COCHE AUTÓNOMO

El propósito de este laboratorio ha sido desarrollar un coche autónomo para poder poner a prueba tecnologías relacionadas con el vehículo autónomo y conectado y la puesta en marcha de sistemas para la asistencia a la conducción.

Los trabajos, realizados desde 2021 a 2024, han estado formados por tres ejes principales: un vehículo autónomo de última generación; el circuito de MotorLand sensorizado, digitalizado y con comunicaciones 5G de la mano de AST y un simulador realista con un modelo funcional de vehículo, un modelo tridimensional del circuito y otras entidades móviles como coches o peatones.

Estos tres elementos hacen posible comprobar el desempeño de sistemas de conducción autónoma o sistemas de asistencia a la conducción, de forma segura y replicable.

Tras la puesta en marcha del laboratorio, desde el ITA trabajan en una segunda fase del proyecto, que llevará hasta 2028 y que supondrá "la implantación en TechnoPark de un modelo permanente de ensayo y experimentación que trabajará en tres ámbitos: movilidad autónoma y conectada en entornos hostiles, tecnologías de hidrógeno para la movilidad y verificación y validación de sistemas embebidos para automoción", han señalado.

Desde el Instituto Tecnológico de Aragón se pretende aprovechar las instalaciones para trabajar de forma estrecha con los sectores de la maquinaría de obra pública y construcción, así como el de maquinaria agrícola pero también con fabricantes de vehículos para operaciones logísticas y servicios, fabricantes de drones y vehículos de movilidad personal, así como operadores logísticos y de distribución urbana de mercancías.

IMPULSO A TECHNOPARK Y MOTORLAND

Con el desarrollo del proyecto presentado hoy tanto TechnoPark como MotorLand refuerzan el compromiso con la innovación y la movilidad del futuro, consolidando este complejo como un espacio de referencia para el desarrollo y validación de proyectos tecnológicos pioneros.

Con infraestructuras avanzadas, como la implantación de una red 5G de última generación, el complejo ofrece un ecosistema idóneo para acoger iniciativas de I+D+i vinculadas al vehículo autónomo, conectado y sostenible, impulsando la diversificación y el crecimiento de un sector estratégico para Aragón.