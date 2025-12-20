El encuentro ZAC! Ideas en Acción examina los proyectos emprendedores de 'Convierte tu idea en negocio'

Participantes en la jornada celebrada en Etopia. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El encuentro 'ZAC! Ideas en acción' ha acogido esta semana en Etopia las exposiciones de los emprendedores al frente de los proyectos del programa municipal de emprendimiento 'Convierte tu idea en negocio', que han pasado el examen del jurado y del público asistente.

Como colofón a la trayectoria de las iniciativas gestionadas en el programa de emprendimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, esta semana se ha celebrado uno de los eventos más esperados y que muestran la evolución de los proyectos bajo la supervisión de Zaragoza Activa como preparación para dar el salto al mercado.

Dentro del itinerario de asesoramiento y de acompañamiento que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza, esta jornada sirve para dar visibilidad a quienes están dando sus primeros pasos en la ideación de sus futuros negocios de autoempleo. A través de una presentación que dinamizó Teatro Indigesto, se plantearon seis candidaturas.

En la primera, 'Alimentación, territorio y nuevas experiencias gastronómicas', 'Cafés del mundo' propuso la comercialización de café de especialidad, acercando aromas, técnicas y orígenes a quienes buscan una experiencia más consciente; 'Malá Strana' trasladó a las calles históricas de Praga con su 'trdelník', una espiral de masa asada al fuego que fusiona artesanía culinaria y memoria viajera; y 'Cupcakes y Sonrisa' apostó por la creatividad en repostería, ofreciendo cupcakes personalizados que unen celebración, estética y artesanía local.

En 'Cultura, arte y creación contemporánea', 'Tintineo se mostró como promotora y agencia de representación de artistas emergentes, liderada por tres mujeres que buscan impulsar nuevas voces y fomentar experiencias culturales de calidad.

Y 'Marimba' introdujo una vía innovadora para el bienestar, utilizando el arte, el juego y la naturaleza como motor de procesos terapéuticos que fortalecen vínculos y desarrollo personal.

En el apartado 'Salud, bienestar y cuidados compartidos', 'Seito' abordó la salud sexual desde la especialización médica y la educación, creando espacios seguros para informarse, formarse y derribar tabúes.

'Paula Mindful' acompañó procesos personales profundos, como el duelo consciente, a través del mindfulness y la autoindagación. Y la 'Asociación de Psicología Rural PIKIKA' acercó la salud mental a zonas rurales generando redes de apoyo y proyectos comunitarios.

Además, 'La Semilla, espacio CoFamily', propuso un modelo pionero donde familias con bebés y niños pueden trabajar, cuidarse y criar gracias a un espacio que combina coworking, cuidados profesionales y comunidad.

En la cuarta categoría, dedicada a la tecnología, digitalización y seguridad vial, 'The GP Files' se mostró como ayuda a pymes y comercios a digitalizarse para incrementar ventas y mejorar la fidelización, facilitando su adaptación al mercado actual.

'Road Runner Radar' utilizó geolocalización en carretera para mejorar la seguridad de ciclistas y motoristas, alertando a conductores y previniendo accidentes. Y 'Elemento Zero' optimizó la producción creativa del sector tecnológico con servicios de diseño B2B que permiten a las empresas mejorar su capacidad, presencia y rendimiento comercial.

En aprendizaje, consultoría y profesionalización, 'Estudio Sunny ofreció una forma estratégica y autónoma de aprender inglés, adaptada a las situaciones reales de la vida de cada persona; 'SILGUÍA. Gestora de Licitaciones Públicas', explicó que facilita a pymes y autónomos el acceso a la contratación pública mediante acompañamiento especializado. Y 'Alke Buyala Cooperativa', además de su dimensión cultural, expuso que desarrolla consultorías y formaciones dirigidas a entidades y colectivos, con enfoque comunitario y de justicia social.

Por último, en el apartado de ocio alternativo y experiencias urbanas, 'Rage Room' se presentó como una propuesta que permite liberar tensiones de forma segura y guiada, incorporando dinámicas originales para gestional al estrés.

DÉCIMA EDICION

El programa municipal 'Convierte tu idea en negocio' ha alcanzado, con esta décima edición, el apoyo a 250 proyectos de emprendimiento con formación sobre modelo de negocio, aspectos jurídicos, de comunicación, financieros y habilidades en el autoempleo.

En cuatro años, casi la totalidad de participantes han concluido toda la formación y con un elevado rendimiento, ya que el 84% ha logrado un plan de negocio sólido. Los cinco meses de formación, con más de 150 horas de formación y asesoramiento personalizado, abordan aspectos como el modelo de negocio --plan de empresa, plan estratégico, estudio de mercado--, marco jurídicolegal --formas de constitución, autónomos, relaciones jurídicas--, financiación y contabilidad --fijación de precios, Fiscalidad, plan económicofinanciero--, digitalización y comunicación --branding, MK digital, redes sociales, plan de comunicación-- y habilidades emprendedoras, consistentes en gestión emocional, habilidades de venta, IA para el emprendimiento.

Más allá de la formación, quienes participen contarán con asesorías personalizadas, acompañamiento, acceso a una comunidad de apoyo y el ecosistema emprendedor de referencia en Zaragoza.

INVERSIÓN HISTÓRICA

Las herramientas municipales disponibles para los negocios locales y el autoempleo siguen aumentando, tanto en diversidad como en presupuesto total.

De hecho, los negocios de Zaragoza han contado con una inversión histórica en programas de fomento del tejido de pymes y autónomos, con 20.000.000 euros entre los dos últimos ejercicios, en buena parte apoyando a quienes regentan o inician negocios.

El consistorio ya tiene en marcha la Oficina de Apoyo al Autónomo, ha creado subvenciones para el relevo o el inicio de actividad, sigue promoviendo la formación básica en IA y los cursos de digitalización, para modernizar los mercados municipales, para los negocios afectados por obras, para la innovación comercial, para mejorar la competitividad, para una inserción laboral real, las dinamizaciones de zonas comerciales o el exitoso programa "Volveremos" que vuelve a batir este año el récord de su presupuesto con 8,3 millones de euros.