Endesa y Cruz Roja Zaragoza inician la tercera campaña 'Cita Bono Social' dirigida a personas vulnerables

Punto de atención de Cruz Roja y Endesa en la Plaza de las Canteras, en el barrio zaragozano de Torrero. - ENDESA

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa, en colaboración con Cruz Roja Española, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo una iniciativa en Zaragoza para informar, apoyar y acompañar en la solicitud del bono social a las personas y familias que puedan cumplir los requisitos. El objetivo es que las personas en situación vulnerable conozcan este apoyo y facilitarles las gestiones necesarias para conseguirlo si procede, pues es uno de los factores que más ayuda a reducir la factura eléctrica.

Para ello, entre el 6 y 17 del mes de abril y de lunes a viernes se han habilitado puntos de información en distintas localizaciones: en la Plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero, los días 6, 7 y 8 de abril y en el Centro Cívico El Matadero, en el barrio de Las Fuentes, entre el 13 y el 17 de abril. El horario es de 9.00 a 14.00 todos los días, excepto el 7, que se prolongará de 16.00 a 19.00 horas.

En dichos puntos, técnicos y voluntarios de Cruz Roja Española, previamente formados por los equipos de atención al cliente de Endesa, atenderán a los ciudadanos que se acerquen para asesorarles sobre los requisitos y condiciones del bono social y, en base a su factura de energía y a sus circunstancias personales, valorar si pueden optar o no al bono social.

Con el fin de medir la efectividad de esta iniciativa, se solicitará al usuario que acepte la realización de un posterior seguimiento. Asimismo, junto al asesoramiento, se hará entrega de un kit de eficiencia energética a cada persona atendida.

En dichos encuentros se detectan casos específicos que pueden requerir un posterior acompañamiento para conseguir la documentación necesaria, en base a circunstancias específicas y especiales, como pueden ser personas mayores con movilidad reducida, personas con dificultades en su capacidad comunicativa o personas que viven situaciones personales complejas. En estos casos, el personal voluntario ofrece su ayuda para tramitar las gestiones que sean necesarias con las administraciones públicas, con el objetivo de solicitar correctamente esta ayuda.

En los tres meses de duración del proyecto --primera fase de asesoramiento y segunda fase de acompañamiento y seguimiento-- se contará con el apoyo del equipo de atención al cliente de Endesa para solventar y orientar sobre casuísticas específicas que pudieran surgirles a los técnicos y voluntarios de Cruz Roja Española.

Además, y como novedad, en esta tercera edición de Cita Bono Social voluntarios de la Fundación Endesa ayudarán los técnicos de Cruz Roja Española en Zaragoza en el asesoramiento de las personas que se atiendan.