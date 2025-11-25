Endesa destina 300.000 euros a la mejora de la red de distribución en el entorno del paseo de Cuéllar

Archivo - Endesa destina 50.000 euros a la mejora y automatización de la red en la ciudad de Teruel - ENDESA - Archivo

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha realizado una inversión de 300.000 euros para reforzar la red de media tensión en el entorno del paseo de Cuéllar, avenida del Tenor Fleta y paseo de Sagasta, en la ciudad de Zaragoza.

La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para alrededor de 3.500 clientes residenciales y comerciales dependientes de este nudo eléctrico y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la red, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Según ha informado la compañía, los trabajos han consistido en la sustitución de 400 metros de cable subterráneo entre la subestación Paraíso y cuatro centros de transformación situados en el paseo de Cuéllar y en la calle María Moliner, en la reforma integral de tres de ellos y en la instalación de nuevos equipos y sistemas asociados, que permitirán reforzar el anillo de media tensión en este punto de la red.

Las acciones realizadas forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración de nueva demanda a la red de distribución.