Endesa refuerza la red de media tensión en el entorno del paseo de la Constitución con 160.000 euros

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido 160.000 euros para reforzar la red de media tensión en el entorno del paseo de la Constitución de Zaragoza. La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para alrededor de 3.000 clientes residenciales y comerciales dependientes de este nudo eléctrico y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la red, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Los trabajos, ya finalizados, han consistido en la sustitución de 550 metros de cable subterráneo entre la subestación Paraíso y tres centros de transformación situados en el Paseo de la Constitución y las calles Sanclemente e Isaac Peral y en la instalación de nuevos equipos y sistemas asociados, que permitirán reforzar el anillo de media tensión en este punto de la red, según ha informado la compañía.

Las acciones realizadas se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución en Aragón, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de subestaciones y redes eléctricas para reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.