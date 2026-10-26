Endesa refuerza su red en Teruel mediante una nueva actuación en el barrio de La Fuenfresca

El uso de una innovadora técnica evita tener que hacer cortes de tráfico.
El uso de una innovadora técnica evita tener que hacer cortes de tráfico. - ENDESA
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 26 octubre 2026 11:14
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TERUEL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevado a cabo las obras de soterramiento y refuerzo de sus redes de media tensión en el barrio de Fuenfresca y la zona del Plano en Teruel. Con una inversión de casi 350.000 euros, la compañía está llevando a cabo el soterramiento de 630 metros de una nueva línea de media tensión que unirá los centros de transformación de Dinópolis y Fuenfresca 5.

Con el cierre de este anillo eléctrico se mejorará el suministro en la zona, dotando el suministro de mayor robustez, se minimizará el riesgo de cortes eléctricos, y se refuerza el sistema eléctrico que suministra al conjunto de la ciudad de Teruel.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevado a cabo las obras de soterramiento y refuerzo de sus redes de media tensión en el barrio de La Fuenfresca y la zona del Plano en Teruel. Con una inversión de casi 350.000 euros, la compañía está llevando a cabo el soterramiento de 630 metros de una nueva línea de media tensión que unirá los centros de transformación de Dinópolis y Fuenfresca 5.

Con el cierre de este anillo eléctrico se mejorará el suministro en la zona, dotando el suministro de mayor robustez, se minimizará el riesgo de cortes eléctricos, y se refuerza el sistema eléctrico que suministra al conjunto de la ciudad de Teruel.

ACERCA DE ENDESA

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas.

Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.

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