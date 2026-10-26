Endesa refuerza su red en Teruel mediante una nueva actuación en el barrio de La Fuenfresca

El uso de una innovadora técnica evita tener que hacer cortes de tráfico. - ENDESA

TERUEL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevado a cabo las obras de soterramiento y refuerzo de sus redes de media tensión en el barrio de Fuenfresca y la zona del Plano en Teruel. Con una inversión de casi 350.000 euros, la compañía está llevando a cabo el soterramiento de 630 metros de una nueva línea de media tensión que unirá los centros de transformación de Dinópolis y Fuenfresca 5.

Con el cierre de este anillo eléctrico se mejorará el suministro en la zona, dotando el suministro de mayor robustez, se minimizará el riesgo de cortes eléctricos, y se refuerza el sistema eléctrico que suministra al conjunto de la ciudad de Teruel.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevado a cabo las obras de soterramiento y refuerzo de sus redes de media tensión en el barrio de La Fuenfresca y la zona del Plano en Teruel. Con una inversión de casi 350.000 euros, la compañía está llevando a cabo el soterramiento de 630 metros de una nueva línea de media tensión que unirá los centros de transformación de Dinópolis y Fuenfresca 5.

Con el cierre de este anillo eléctrico se mejorará el suministro en la zona, dotando el suministro de mayor robustez, se minimizará el riesgo de cortes eléctricos, y se refuerza el sistema eléctrico que suministra al conjunto de la ciudad de Teruel.

ACERCA DE ENDESA

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas.

Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.