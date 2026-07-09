Endesa restituye el suministro eléctrico en los municipios afectados por el incendio en Albelda (Huesca)

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ALBELDA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

Endesa ha restituido el suministro eléctrico en los municipios afectados por el incendio en Albelda (Huesca) declarado la pasada noche que ha afectado a 1.196 clientes debido a los daños sufridos en la red de media tensión y, específicamente, en los apoyos de una línea eléctrica.

Por ello, los técnicos desplazados han accedido a las zonas afectadas tras recibir la autorización de los servicios de emergencia para realizar las tareas de restitución del servicio y reparación de las infraestructuras dañadas.

Además de los recursos humanos, se han enviado grupos electrógenos capaces de entregar suficiente energía para reponer el suministro mientras se realizan las tareas de reparación.

De esta forma, a las 10.00 horas ya se ha recuperado el servicio para 900 de los clientes afectados. A las 15.00 horas ha quedado plenamente restablecido el suministro a la totalidad de los clientes, todo ello gracias, entre otras actuaciones, a la instalación de un grupo electrógeno de emergencia, mientras se gestionan los trabajos de reparación de los apoyos de la línea afectada por el fuego.

Los equipos de Endesa se mantienen en situación de alerta con el objeto de poder actuar con la mayor rapidez posible en caso de que el incendio provocara nuevos daños en las infraestructuras eléctricas de la zona.