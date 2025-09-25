Endesa sustituye un transformador en la subestación Miraflores para consolidar la calidad de 42.000 clientes de Zaragoza

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de sustitución de uno de los transformadores de la subestación eléctrica Miraflores, situada en la confluencia de las avenidas de Cesáreo Alierta y Camino de las Torres. De esta forma, se consolida la calidad de 42.000 clientes del centro de la capital aragonesa.

La actuación ha consistido en el cambio de uno de los dos transformadores de 132/45/10 kilovoltios con los que cuenta la planta, por un nuevo transformador 45/10 kilovoltios, han precisado desde Endesa.

En concreto, la instalación de este equipo va a contribuir a consolidar la calidad de suministro de 42.000 clientes de Endesa situados en el área comprendida entre las avenidas de Tenor Fleta, San José, Camino de las Torres, Constitución y Cesáreo Alierta.

Los trabajos se han llevado a cabo en horario nocturno para evitar afecciones y manteniendo en todo momento el suministro eléctrico a los clientes dependientes de esta instalación.

Estas acciones de mejora realizadas servirán también para para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones y redes asociadas y para reforzar el apoyo que la subestación Miraflores proporciona a las plantas de Paraíso, Huerva, Mallorca y Torreolivera, que suministran energía eléctrica a alrededor de 120.000 zaragozanos.