La energía eléctrica, las telecomunicaciones y la automoción concentran la mayoría de consultas de consumo en Aragón

Imagen del escaparate de un comercio con rebajas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La energía eléctrica continúa como el ámbito que más consultas genera entre los consumidores aragoneses, junto con las telecomunicaciones y la automoción. Así, estos tres sectores concentran buena parte de la actividad registrada por los servicios de Consumo aragoneses durante el primer semestre de 2026.

En total, los servicios de consumo del Gobierno de Aragón, las asociaciones de consumidores y las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor realizaron 17.401 atenciones entre enero y junio.

Una red, coordinada por la dirección general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, que permite conocer de primera mano las principales preocupaciones de los ciudadanos en materia de consumo, han indicado desde el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo.

Por quinto año consecutivo, la energía eléctrica ocupa el primer lugar, con 2.404 consultas --13,82% del total--. Las incidencias más habituales están relacionadas con discrepancias en las lecturas y la facturación, cambios de compañía, tarifas, altas sin consentimiento del usuario o problemas vinculados a servicios adicionales.

En segundo lugar, se sitúan las telecomunicaciones, con 1.704 atenciones --9,79%--. Las consultas hacen referencia, principalmente, a dificultades para tramitar bajas o portabilidades, modificaciones unilaterales de los contratos, cobros por servicios o aplicaciones, altas no solicitadas e incumplimientos de las condiciones ofertadas.

La automoción completa el grupo de sectores con mayor número de consultas, con 1.254 atenciones --7,21%--. Las reclamaciones más frecuentes se refieren a faltas de conformidad durante el periodo de garantía, reparaciones posteriores, ausencia de presupuesto previo o cobros de conceptos que no habían sido debidamente informados.

PREDOMINAN LAS CONSULTAS INFORMATIVAS

Del total de atenciones realizadas, 11.120 correspondieron a consultas informativas --63,90%--, 5.830 a reclamaciones, 209 a denuncias y 242 a quejas.

Para la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, "el elevado peso de las consultas es un dato positivo, ya que un consumidor bien informado dispone de más herramientas para ejercer y defender sus derechos".

Las solicitudes de información general representan el principal motivo de contacto con los servicios de consumo --55,88%--, seguidas de las consultas relacionadas con irregularidades en la prestación de servicios --16,87%-- y las dudas sobre facturación --9,32%--.

El teléfono continúa siendo la vía preferida por los consumidores para contactar con los servicios de consumo. Durante el primer semestre se atendieron 5.784 consultas telefónicas --33,24% del total--, por delante de la atención presencial, con 5.761 usuarios, y del correo electrónico, que registró 3.008 consultas.

PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

La franja de edad que más utiliza los servicios de consumo es la comprendida entre 40 y 52 años, que representa el 31,52% del total. Le siguen las personas de 53 a 65 años --27,72%-- y los mayores de 65 años --19,66%--. Las mujeres realizaron un mayor número de consultas que los hombres, con una diferencia superior a dos puntos porcentuales.

Por provincias, Zaragoza concentra el 70,20% de las atenciones, seguida de Teruel --16,37%-- y Huesca --13,17%--. El teléfono gratuito de Atención al Consumidor del Gobierno de Aragón es el '900 12 13 14'.