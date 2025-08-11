Entrenador de motocross detenido en Zaragoza por abusos a un menor

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad sexual y por quebrantamiento de condena por abusar sexualmente de un menor al que entrenaba en un circuito de motocross en una localidad zaragozana. El detenido, sobre el que pesaba una sentencia judicial que le impedía acercarse a menores, ha ingresado en prisión.

La investigación comenzó por la denuncia de un joven de 13 años, quien afirmó que este hombre la había acosado sexualmente y le había ofrecido dinero a cambio de realizar algunas prácticas sexuales.

El presunto autor colaboraba entrenando a jóvenes en un circuito de motocross de una localidad zaragozana donde la víctima practicaba este deporte y donde se había ganado la confianza del denunciante para tratar de mantener relaciones sexuales con este.

La detención se produjo el pasado 5 de agosto y, un día después, el detenido pasó a disposición judicial, que decretó prisión provisional.

Además del delito contra la libertad sexual, se le imputa otro de quebrantamiento de condena ya que tenía una sentencia judicial que le impedía acercarse a menores que no había cumplido.

Durante la tramitación del atestado, los agentes encargados de la investigación practicaron dos entradas y registros en dos domicilios en los que residía el detenido tratando de obtener nuevos vestigios relacionados con el ilícito penal investigado.

El material intervenido todavía tiene que ser analizado por lo que no se da por cerrada la investigación y del cual se espera obtener información que permita localizar a otras víctimas.