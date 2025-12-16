Los equipos del Casademont Zaragoza apoyan la campaña de adopción de mascotas del Centro Municipal de Protección Animal

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en la presentación de la campaña "¡Jugamos juntos! ¡Adoptar también es ganar!" - ISABEL CHELES

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jugadores de los equipos femenino y masculino del Casademont Zaragoza apoyan la campaña de adopción de mascotas del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) del Ayuntamiento de la capital aragonesa y se han fotografiado con perros y gatos para sensibilizar sobre la tenencia de animales domésticos.

Tartaleta, Conan, Patacón, Maravilla y Lucio son algunos de las muchos perros y gatos del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) que, desde este martes, se asoman al paseo Independencia en brazos de jugadores y jugadoras del Casademont Zaragoza.

A lo largo de más de una docena de imágenes, el equipo aragonés de baloncesto ha apoyado la campaña de adopción de mascotas que ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza.

En las fotografías, realizadas por la fotógrafa zaragozana Chus Marchador, sólo se han empleado perros y gatos que, actualmente, están esperando ser adoptados en el CMPA.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, ha contado para estas imágenes con el apoyo del Casademont y de un nutrido grupo de componentes de sus equipos masculino y femenino.

PARTICIPANTES

Entre los primeros han podido participar en la campaña DJ Stephens, Lucas Langarita, Santi Yusta, Devin Robinson y Erik Stevenson. Por parte del equipo femenino están Stephanie Mawuli, Helena Pueyo, Merritt Hempe. Nadia Fingall, Veronika Vorácková, Mariona Ortiz y Aminata Gueye.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha agradecido "al equipo, tanto a sus responsables como las jugadoras y jugadores, la disposición inmediata que han tenido para ayudarnos en esta campaña.

La participación de unos deportistas de élite que están, además, cosechando éxitos y compitiendo al máximo nivel, es un orgullo para todos nosotros y seguro que va a ser un gran impulso en nuestro objetivo de que las familias se animen a adoptar mascotas de nuestro Centro Municipal".

Además, los próximos días 10 y 11 de enero, coincidiendo con los partidos de la Liga ACB contra el Dreamland Gran Canaria y de la Liga Femenina contra el Estepona, respectivamente, se realizará un pequeño acto previo como apoyo a esta acción del Centro Municipal de Protección Animal, con la presencia de algunas de las mascotas y la proyección de imágenes y vídeos de la campaña.

Gaudes ha recordado que, además del lema de "¡Jugamos juntos! ¡Adoptar también es ganar!", "sigue estando perfectamente vigente el concepto de que una mascota no es un juguete. Queremos hacer también un llamamiento la responsabilidad, porque incluir un perro o un gato, o cualquier otro animal de compañía, en un hogar implica cuidados, atención y cariño para siempre. No se trata -ha recalcado- de hacer un regalo navideño porque sí, sino de tomar una decisión meditada y consciente cuyo objetivo es dar un hogar un ser vivo que ahora está siendo cuidado, transitoriamente, en nuestro Centro".

700 MASCOTAS ANUALES

Cada año se adoptan, a través del CMPA, unos 700 perros y gatos. También se gestiona su cuidado en casas de acogida y, además, hay un cierto número de animales perdidos y encontrados que son devueltos a sus dueños.

FASHION PET CHRISTMAS

En la presentación de esta campaña, Tatiana Gaudes ha recordado que Zaragoza prepara ya la celebración de la II edición de la Fashion Pet Christmas, un evento solidario que tendrá lugar este domingo, el 21 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas, con apertura de puertas a las 10.30 horas, en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Bajo el lema "En Navidad, cuenta con ellos", la gala volverá a reunir a familias y animales de compañía en una jornada festiva que combina actividades, música y una nueva edición del Concurso de Disfraces de Mascotas, que en su primera edición obtuvo una extraordinaria acogida.

Tatiana Gaudes ha recordado que "la primera edición superó todas nuestras expectativas, tanto en participación como en ambiente familiar y respeto hacia los animales".

Asimismo, ha señalado que se trata de un evento muy esperado porque "además de ser una actividad entrañable, tiene un fuerte carácter solidario y nos ayuda a sensibilizar sobre el cuidado responsable de nuestras mascotas y la importancia de fomentar la adopción".

La entrada para asistentes será de 5 euros. Toda la recaudación se destinará íntegramente a protectoras de animales y la actividad cuenta con el apoyo de distintos colaboradores.