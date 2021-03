Escartín (Podemos): "La suma de Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE es una alternativa real si movilizan a su electorado"

ZARAGOZA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Equo en las Cortes de Aragón, Nacho Escartín, ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "la suma de Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE es una alternativa real si cada uno es capaz de movilizar a su electorado" en los comicios que celebrará la Comunidad de Madrid el 4 de mayo.

El dirigente de Podemos Aragón ha conjeturado que Isabel Díaz Ayuso "está pensando más en una alianza con VOX, pero le puede salir muy mal la jugada porque si PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid son capaces de ilusionar, de defender cada uno sus particularidades y de que el 4 de mayo muchos madrileños vayan a votar, puede haber una mayoría alternativa que le dé un vuelco a la Comunidad".

Nacho Escartín ha restado importancia a que los partidos de izquierdas se presenten por separado al aseverar que "cada proyecto es autónomo" y, "en este caso, lo importante no es tanto la unidad en torno a una única papeleta, sino la unidad estratégica en torno a la constatación de que necesitamos una mayoría y, si planteas bien la campaña y el camino de aquí al 4 de mayo, y cada uno interpela a un tipo diferente de madrileños, la suma no tiene por qué ser peor".

"En todo caso son decisiones autónomas de cada organización política y no es ningún drama" que se presenten por separado, ha manifestado Escartín, confiando en que "sean capaces de defender esas particularidades" porque "no es lo mismo el votante desencantado con Cs, que posiblemente no vaya a votar a Pablo Iglesias, pero quizás sí pueda votar a Ángel Gabilondo, y así en todos los casos".

En este contexto, "es importante que hagan una buena campaña, que muestren las alternativas políticas a la desastrosa gestión de Díaz Ayuso y que, finalmente, se pueda celebrar el 4 de mayo un giro histórico de la Comunidad de Madrid", ha planteado Escartín, dejando claro lo siguiente: "Celebraríamos muchísimo que --Madrid-- fuera un poco más de la mano del Gobierno de España y de la gran mayoría de comunidades autónomas, que están demostrando una mejor gestión en un año muy complicado".

RELEVANCIA E ÍMPETU

Para Escartín, "es una noticia positiva" que el líder estatal de la formación morada y vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, "una persona de tanta relevancia e ímpetu, tenga ese hambre electoral de dar la batalla por la Comunidad de Madrid", ya que dejará el Ejecutivo central para ser candidato a la Presidencia de aquella región, si le eligen los inscritos como cabeza de lista.

Se trata "una vez más" de "dar un golpe al tablero cuando ha sido una semana muy movida, de escándalos relacionados con la falta de ética política y de coherencia", ha dicho, en referencia a la situación de la Región de Murcia, donde el PSOE y una parte de Cs han lanzado una moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras, donde tres miembros del partido naranja continúan.

"Al mismo tiempo que eso pasa, Pablo Iglesias, como una persona más de Podemos, da un paso adelante, lo cual es una decisión absolutamente positiva para la candidatura de Unidas Podemos y permite abrir un escenario electoral distinto que el que Díaz Ayuso antojaba cuando la semana pasada convocaba elecciones anticipadas".

A su juicio, Díaz Ayuso "no era consciente en ese momento de que podría generar esta respuesta en general de la sociedad y en particular de lo que supone de posibilidades de construir una alternativa distinta a lo que ha sido el Gobierno del PP desde 1997, desde la época del Tamayazo, con Esperanza Aguirre".

Nacho Escartín ha argumentado que "la gestión de Díaz Ayuso es muy cuestionable en muchos aspectos, sobre todo en este último año de pandemia, en el que los políticos tenemos que demostrar el máximo compromiso y responsabilidad para con el sentido común y el bienestar de la ciudadanía". Ha opinado que "Madrid ha sido, con diferencia, la región de España con peor gestión y desgobierno".

El portavoz ha mencionado que "se ha estado siempre vendiendo una gestión en coalición idílica entre PP y Cs que no era real; han estado siempre haciendo política como azote principal, Díaz Ayuso y Martínez Almeida, contra el Gobierno de España y lo que se ha visto es que los intereses que le movían --a la presidenta de la Comunidad-- eran absolutamente personales".

"Más allá de la polarización ideológica, que Díaz Ayuso está forzando mucho", Escartín ha apostado por hablar de gestión sanitaria, "de por qué no hay Presupuesto cuando estamos ya en marzo", y se ha preguntado: "Cómo puede ser que en Aragón hayamos conseguido cuatro fuerzas ponernos de acuerdo para que, a 1 de enero de 2021, Aragón tenga las partidas necesarias para gestionar la Comunidad y Madrid no".

"Hablemos de cómo ha sido su gestión respecto a las privatizaciones que ha hecho en plena pandemia, de por qué no ha apoyado más a los profesionales sanitarios", todo lo cual "tiene que estar en el centro del debate". De esta forma, "si con eso hay una polarización, bienvenido sea ese debate".

LEALTAD

Nacho Escartín cree que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puede ser una buena vicepresidenta del Gobierno de España ya que durante la pandemia "se ha visto cómo una gestión distinta de la que hizo el PP en 2008 significa que haya un millón más o menos de personas desempleadas", lo que "es fruto de la gestión de un Ministerio que ha sabido utilizar las herramientas que estaban muy poco usadas, como los ERTE", así como las anunciadas ayudas directas por 11.000 millones de euros, que "tienen que llegar como agua de mayo".

Además, Yolanda Díaz ha sido capaz de actuar siempre mediante el diálogo con los agentes sociales "y con lealtad al Gobierno de España". En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez "puede haber una disputa por acelerar una ley o alguna partida, y Yolanda Díaz, más allá de eso, siempre ha estado centrada en la gestión".

Escartín ha lamentado que "se puede generar un circo mediático en torno a las disputas entre la rama más derechista del PSOE respecto a la más rupturista, que representarían Nadia Calviño y Yolanda Díaz", pero en realidad "no hay más que una discusión en torno a un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, que se tiene que cumplir".

La titular de Trabajo "encaja muy bien en el puzle del Gobierno, complementa muy bien la sustitución de Pablo Iglesias y no va a suponer ningún problema ni una crisis interna del Ejecutivo", ha resaltado. Además, "lo importante son los equipos y las políticas que pones en marcha y eso no va a cambiar; el trabajo se va a seguir haciendo".