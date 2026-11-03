La Escuela Infantil de Arcosur, una inversión de 3 millones, estará en servicio en el primer trimestre de 2027

Las obras finalizarán este año y dotarán al barrio de un edificio sostenible, eficiente y con más de 1.100 metros de superficie construida, cuya inversión supera los 3 millones de euros. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de creación de la nueva la Escuela Infantil de Arcosur avanzan a tan buen ritmo que el equipamiento podrá ponerse en servicio, de forma parcial, en el primer trimestre de 2027. Así lo ha avanzado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado esta mañana los trabajos sobre el terreno para comprobar de primera mano el excelente ritmo de ejecución de esta nueva escuela infantil, que finalizará sus obras este mismo año y por tanto podrá prestar servicio ya en 2027.

"Zaragoza consigue así dotar a los barrios jóvenes de los equipamientos necesarios para que las familias disfruten de la mejor calidad de vida y puedan conciliar", ha destacado la alcaldesa durante su visita.

El proyecto, cuya redacción y ejecución de obras fue adjudicada por el Ayuntamiento de Zaragoza a la empresa Firmeza Solutions por 3.033.750,72 euros (IVA incluido), ha seguido un modelo de construcción en paralelo. Por un lado, Firmeza ejecutaba la obra civil en la parcela, mientras que por otra parte Metro7 diseñaba y construía el edificio modular gracias a su sistema industrializado Minimal.

"Este modelo de construcción permite ser mucho más ágiles. Hablamos de 43 unidades modulares que se han fabricado en 3 dimensiones de forma externa y llegan aquí totalmente terminadas para unirse in situ sobre la cimentación de hormigón armado, acortando radicalmente los tiempos de espera", ha detallado Chueca aportando los datos técnicos de la obra.

Gracias a este formato constructivo, ya se han trasladado e instalado todos los módulos tridimensionales creados íntegramente en fábrica. Y, en estos momentos, el edificio ya está instalado, a falta de algunos elementos como el porche y de todas las tareas de conexiones y servicios en el interior del inmueble.

El proyecto de la nueva escuela consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9 por 3 metros y 18 unidades de 6,6 por 3 metros. Además, cuenta con 6 unidades de porche y 1 porche de mayores dimensiones para el acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque sobre el terreno se conectan estructuralmente unos a otros, así como a la propia cimentación.

Durante su recorrido por las obras, la alcaldesa ha podido observar cómo la geometría se propone con forma de "L", de manera que se dividen los espacios educativos en dos alas, lo que permite la separación por edades y niveles de desarrollo. Según ha indicado la regidora, la volumetría y el tratamiento de las fachadas buscarán una integración armónica con el paisaje urbano y natural mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela, mientras que los espacios de servicio lo hacen hacia el exterior.

AGILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

El éxito de esta ejecución radica en el sistema de construcción industrializada 100% offsite denominado Minimal, desarrollado por la empresa Metro7, que "está permitiendo ejecutar la Escuela Infantil Municipal Arcosur un 50% más rápido y con un proceso totalmente controlado que reduce la incertidumbre de la obra tradicional",ha explicado Natalia Chueca.

Para el Ayuntamiento de Zaragoza, el método se traduce en una mayor previsibilidad, menos imprevistos y una capacidad superior para cumplir los compromisos de puesta en servicio. Además, "la reducción del tiempo de trabajo sobre el emplazamiento supone una menor afección al barrio, con menos ruido, menor impacto sobre el tráfico y un montaje mucho más ágil", ha dicho la alcaldesa.

De esta manera, "el proyecto de Arcosur se convierte en un claro ejemplo de cómo la industrialización puede transformar por completo la forma de ejecutar los equipamientos públicos", ha apuntado Natalia Chueca. La fabricación del edificio modular se ha realizado por lotes, teniendo meticulosamente en cuenta su salida posterior para el transporte y ensamblaje. El broche final a esta etapa estructural llegaba a mitad de octubre, cuando concluía definitivamente el montaje de los 43 módulos en la parcela mientras continuaban los trabajos de obra civil.

ESCUELA INFANTIL DE ALTAS DOTACIONES

De esta forma, todo estará listo antes de lo previsto. El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas ya ha comenzado a programar todas las necesidades de personal y material para que el equipamiento pueda comenzar a dar servicio parcialmente en los primeros meses de 2027.

Se calcula que en el inicio del próximo año ya se podrá abrir el proceso de inscripciones y posteriormente poner en servicio para el resto del curso 2026/2027 al menos el 40% de las 100 plazas con las que contará esta Escuela Infantil de Arcosur cuando esté a pleno rendimiento. Respecto al diseño interior del inmueble, las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches.

El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 metros cuadrados que estará distribuida en 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, un aula de atención especial y un área polivalente.

Además, se incluyen una cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén general, sala de limpieza, lavandería, sala para la AMPA, sala de lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, cuartos de instalaciones, espacio para carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. La superficie útil de los porches será de 142 metros cuadrados, compuesta por un porche de acceso y 6 porches que dan acceso a una zona ajardinada de 636 metros cuadrados directamente desde las aulas.

En total, la superficie construida de la escuela será de 1.010 metros cuadrados y la de los porches de 155 metros cuadrados, haciendo un total de superficie construida de 1.166 metros cuadrados.

El edificio se crea bajo estrictos criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios, favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, lo que garantiza la máxima eficiencia y confort con la mínima demanda energética.

"No solo estamos levantando una escuela de forma ágil, sino que la estamos haciendo con los máximos estándares de sostenibilidad, minimizando el mantenimiento y protegiendo a los más pequeños del cierzo", ha especificado la alcaldesa. Para lograr este diseño bioclimático, las 6 aulas tendrán orientación Este para aprovechar la luz de la mañana, mientras que en las zonas Suroeste y Noroeste estarán las áreas de servicio, protegiendo así la zona de recreo. Las envolventes, además, contarán con láminas transpirables y altos niveles de aislamiento para garantizar los valores óptimos de hermeticidad y confort térmico y acústico.