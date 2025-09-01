La escuela infantil de Arcosur será una construcción modular industrial con capacidad inicial para 120 niños

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil de Arcosur será la primera construcción modular de tipo industrial que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza, tendrá una capacidad inicial para 120 niños de 0 a 3 años y la previsión es que comiencen su construcción el próximo año y esté operativa en 2027.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este proyecto, que además de su innovación constructiva también lo será en la parte administrativa porque este mes de septiembre sale a licitación la ejecución del proyecto y también la construcción por el adjudicatario de la obra de la escuela infantil de Arcosur, por importe de unos 3 millones de euros.

"Permitirá que el ganador de la licitación haga el proyecto de ejecución con indicaciones del Ayuntamiento, para lo que tendrá tres meses y posteriormente emprender la construcción" ha precisado la alcaldesa. "Es una inversión en torno a los tres millones de euros y la idea es que el adjudicatario dedique unos 100.000 euros a la ejecución del proyecto y, por otro lado, unos tres millones de euros a las obras de ejecución de la propia escuela infantil".

La construcción modular industrial hará que la obra sea también más ágil mediante esta tendencia "pionera" y más actual que es habitual en proyectos de toda Europa. En Zaragoza, se ha visto la construcción modular industrializada en un hotel en el centro de la ciudad, pero en la parte de la administración pública solamente se había visto en rehabilitación exterior de viviendas como es el caso de Balsas de Ebro Viejo.

"La escuela infantil de Arcosur será la primera vez que el Ayuntamiento licite un proyecto donde solicitamos que la construcción sea modular e industrializada", ha subrayado Chueca para explicar que este procedimiento supone que los módulos se construirán en otro espacio no en la propia parcela y se traerán las piezas modulares para ensamblarlas y para que se fijen directamente en la parcela.

"Va a ser también una forma de agilizar la construcción y también de optimizar el coste de la propia de la propia escuela infantil, pero además aporta flexibilidad y versatilidad porque este sistema permitirá es ser más eficientes, optimizar los plazos y ser más versátil para futuros usos y necesidades de Arcosur", ha añadido.

Al respecto, ha comentado que ofrece la posibilidad de que se pueda ampliar y, si en un plazo de 20 ó 30 años ya no se necesitase una escuela infantil sino otro tipo de usos, "se podría adaptar y ajustar para adaptarse a las nuevas necesidades que pueda tener el distrito a medida que va creciendo la edad de las familias y que cambian sus necesidades como estamos viendo y comprobando en tantos barrios de Zaragoza que tienen equipamientos que ya están en desuso por ejemplo y que son otras las necesidades que tienen sus vecinos".

VENTAJAS

Los módulos constructivos tendrán una definición y medidas definitivas que se ajustarán en el correspondiente proyecto de ejecución. Estas medidas entrarán dentro de los estándares para ser transportados por camiones y los módulos se adaptan en función del espacio requerido para cada estancia.

Para las estancias de pequeñas dimensiones, estos módulos se fragmentan con tabiques interiores. Las estancias de mayor tamaño se conforman mediante la adición de módulos sin cerramiento entre sí. En cuanto a las alturas de los módulos se empleará una altura de 3 metros como altura genérica, si bien las aulas, el dormitorio y la sala polivalente emplearán módulos de 4 metros de altura.

Las propuestas que se presenten se valorarán con hasta 20 puntos en los aspectos de calidad constructiva de la solución modular y de calidad en la fabricación y montaje. Incluso se solicitará a las empresas que realicen una estimación de la vida útil del edifico, valorando la facilidad de adaptación y reubicación de la construcción y describiendo las posibilidades de adaptar el edificio a nuevas necesidades del barrio.

DISTRIBUCIÓN

El edificio se levantará entre el paseo de los Arqueros y las avenidas de El Torico, del Cierzo y del 21 de junio de 2009, en un solar que cuenta con un total de 3.712 metros cuadrados.

Sus espacios contarán con seis aulas de unos 45 metros cuadrados cada una, tres dormitorios, tres aseos de alumnado, una biberonería, una sala polivalente de 106 metros cuadrados, una sala de atención especial de 15 metros cuadrados, así como otros espacios para los trabajadores, el AMPA, la cocina, la despensa, el 'office', el almacén, los aseos, la sala de lactancia, una zona de carritos o el vestíbulo. También se propone un patio exterior de más de 1.250 metros cuadrados.

En cuanto a la disposición del inmueble en la parcela, se atenderá a los condicionantes climáticos del lugar. El edificio se colocará en forma de 'L' en los lados noreste y noroeste de la parcela.

De este modo se libera el espacio de la parcela orientado a sur para ubicar el recreo, lo que favorecerá el soleamiento de las aulas al mismo tiempo que el edificio actuará de barrera frente al cierzo. Por tanto, el acceso a la escuela se ubicará en la fachada noreste, frente a la gran plaza del paseo de los Arqueros.

COMPROMISO

Chueca ha destacado que con este equipamiento municipal se mejorará la conciliación y además supone una "apertura" a la innovación, a la escucha, a buscar nuevas soluciones y a "querer ser pioneros para atender a los vecinos en tiempo récord y hacer un mejor uso de los recursos públicos".

En rueda de prensa, ha añadido que es un "ejemplo más" de cómo el Gobierno de Zaragoza trabaja "cumpliendo con los compromisos electorales que tengo como alcaldesa con la ciudad de Zaragoza y en este caso concreto con Arcosur".

Al respecto, ha comentado que es uno de los distritos que más crecimiento va a tener porque hay 7.000 viviendas y la previsión es que haya más de 22.000 por lo que se puede llegar hasta los 70.000 zaragozanos en este distrito.

Al igual que Arcosur ha observado que la ciudad se expande por todos los barrios y distritos y por ello "hay proyectos por importe de 350 millones". "Trabajamos para seguir mejorando Zaragoza para que Zaragoza ocupe el lugar que siempre debería de haber tenido como cuarta ciudad de España y que los vecinos puedan disfrutar de las mejores condiciones y calidad de vida y este es un ejemplo más de cómo el ayuntamiento está a su servicio", ha concluido.