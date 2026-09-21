Escultores de cuatro países crearán sus obras en directo con el mármol negro de Calatorao como protagonista

El propietario de Gramablack, Javier Grasa; la diputada provincial Charo Lázaro; la concejala del Ayuntamiento de Calataorao Esperanza Pascual y el escultor Pedro Anía. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Calatorao, en la Comarca zaragozana de Valdejalón, se convertirá del 25 de septiembre al 3 de octubre en epicentro de la creación artística con la quinta edición de su Simposio Internacional de Escultura, en el que cinco artistas de cuatro países elaborarán sus obras en directo con el mármol negro de este municipio como protagonista.

La cita se ha presentado este lunes en la Diputación de Zaragoza (DPZ), en una rueda de prensa con la diputada provincial Charo Lázaro; el director general del Grupo Grasa y propietario de Gramablack, Javier Grasa; el escultor y director del simposio, Pedro Anía, y la concejala Esperanza Pascual.

Lázaro ha elogiado este iniciativa, que "ha sabido crecer y consolidarse hasta convertirse en una cita destacada dentro del calendario cultural de nuestra provincia" y que reúne "territorio, patrimonio, creación, participación y proyección internacional".

"Desde la Diputación de Zaragoza creemos firmemente que la cultura tiene que estar presente en todos nuestros municipios y que el talento y la creación artística no deben estar limitados a las grandes ciudades. Precisamente por eso, iniciativas como este simposio tienen un valor especial: llevan el arte al espacio público, acercan la creación contemporánea a los ciudadanos y convierten un municipio como Calatorao en punto de encuentro para artistas de todo el mundo", ha subrayado.

CINCO ARTISTAS CREANDO EN DIRECTO

En esta ocasión, serán cinco artistas --dos españoles, una francesa, un chino y un iraní--, con cinco miradas, cinco trayectorias y cinco formas diferentes de entender la escultura, que se encontrarán durante nueve días en torno a un elemento fundamental de la identidad de Calatorao: su mármol negro.

Así, quienes se acerquen al paseo del Río Jalón de la localidad podrán ver cómo los artistas trabajan, cómo toman forma sus esculturas y cómo "un bloque de piedra se convierte poco a poco en una obra de arte".

Además, el público podrá votar por su escultura favorita, que recibirá un premio simbólico, al igual que la que elija el jurado experto. Las obras realizadas pasarán a formar parte del patrimonio municipal y de la colección del Museo de Escultura de Calatorao.

Por último, la diputada provincial ha destacado la dimensión internacional que ha alcanzado el Simposio, ya que este año se han recibido más de un centenar de candidaturas, de las que finalmente seleccionaron obras de cinco países, aunque una de ellas, procedente de Macedonia del Norte, ha tenido que ser sustituida por una nacional.

MÁRMOL NEGRO FRENTE A PRODUCTOS ARTIFICIALES

La concejala Esperanza Pascual ha explicado que este certamen es bianual y que, el año que no se celebra, vienen a Calatorao estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid a conocer el mármol negro, un recurso prácticamente único de la localidad, en un momento en el que predominan las fibras sintéticas o productos artificiales.

El mármol negro de Calatorao es la única marca registrada y patentada de esta piedra, con dos marcas patentadas para preservar el recurso que "no se utilice el nombre de Calatorao en balde", ya que han encontrado que "elementos artificiales se venden como piedra de Calatorao y no es ni piedra ni es nada; son fibras".

Como novedad, este año rendirán homenaje al escultor local e impulsor del simposio, Pedro Anía, descendiente del pueblo, con la compra de una escultura suya y también la posibilidad de verlo trabajar durante el evento.

El directivo del Grupo Grasa ha incidido en que "lo importante de esta muestra es la piedra de Calatorao y los artistas, que son los que verdaderamente trabajan bien la piedra y le dan esa parte tan especial, que es la posibilidad de crear formas, diseños especiales con tonos grises, negros o negro pulido".

"Nuestro objetivo es llevar un trocito de piedra de Calatorao a los mayores sitios posibles del mundo", ha expresado Grasa, quien ha confiado en que esta cita pueda darle visibilidad a nivel mundial.

"CADA PIEDRA ES ÚNICA"

Por su parte, Pedro Anía ha señalado que esta piedra es "muy conocida" a nivel nacional, pero "pasas la frontera y nadie sabe de lo que estás hablando".

Ha destacado que "cada piedra es única", dado que se ha formado por unos sedimentos que están colocados de forma distinta y, según qué estrato es o el corte, es "totalmente diferente".

El mármol negro de Calatorao es generalmente de un negro intenso, pero también puede tener tonos rojizos o amarillos, lo que lo convierte en "una variedad muy bella" y "si añades eso al grano tan fino que tiene y a esa cristalización, puedes conseguir con ello infinidad de acabados". "El grano es tan fino que te puede permitir tallar desde pelos hasta zonas más vigorosas y saltantes", ha asegurado Anía, agregando que ello deja un camino "enorme" en el ámbito de la creatividad artística porque "puedes expresar cualquier idea y cualquier tema".

De los días del simposio, ha destacado la posibilidad de ver la forma de trabajar de artistas de otros países, aunque las técnicas se van equiparando, o la convivencia con los vecinos del pueblo.

En cuanto a su obra, lleva por título 'La llama' y tiene 1,20 metros de alto por 66 centímetros de ancho. En la parte de abajo, es una zona más ovalada que tiene cuatro huecos y, en el interior, lleva una esfera tallada en el centro, que es "como si fuera el núcleo de ignición de esa llama y arriba es cuando el fuego gira".

ARTISTAS PARTICIPANTES

Entre los artistas seleccionados para el evento está el gaditano Antonio Reine, un escultor figurativo que presentará una obra titulada 'Duelo', que representa a una figura femenina en posición de duelo. El otro español es Pedro Jordán, navarro, que presenta una obra más orgánica que lleva por nombre 'Equilibrio'.

Desde China llega Dang Liu, figurativo, con una escultura que representa una mujer tocando el violín y, desde Francia, Coraline Quincey con 'Pigmaliona', una obra cubista de un busto femenino.

Por último, Calatorao recibe con "especial ilusión" al iraní Hedayat Sahraei, que lleva presentándose desde el año 2016 y que llegó a ser seleccionado pero su país no le dejó viajar.