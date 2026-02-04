Espacio Reto regresa al Teatro del Mercado para exhibir el talento local en varias disciplinas artísticas

Representación de parte del programa de Espacio Reto, que regresa al Teatro del Mercado para exhibir el talento local en varias disciplinas artísticas - DANI MARCOS

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Espacio Reto, que alcanza su decimotercera edición este fin de semana, regresa al Teatro del Mercado, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, para exhibir el talento local en la danza, la música, el humor y el circo.

Del 6 al 8 de febrero, el circo, la danza, la música y el humor se irán sucediendo en las tablas del Mercado, un proyecto organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza y que pone de manifiesto el talento artístico local como un escaparate para nuevas creaciones de la ciudad.

Las cinco propuestas seleccionadas para esta edición destacan por su diversidad, riesgo e investigación artística. La Compañía Fátima Alcántara presentará 'Dualidad', una pieza de danza contemporánea interpretada por Sabina, Pilar y Fátima, que explora la búsqueda del equilibrio entre la razón y la emoción a través del movimiento.

Samuel Domingo y Cristina Abad invitarán al público a una carrera espacial en clave absurda, utilizando únicamente el cuerpo y la técnica aérea de la cuerda lisa para narrar la vida de unos astronautas en órbita.

Por primera vez en Espacio Reto participará una formación tan numerosa sobre el escenario. Coro Tortuga, formado por un grupo de jóvenes amigos, aportará una propuesta fresca que explora nuevas formas de utilizar la voz y el cuerpo, cargada de energía colectiva.

Olga Leuchtturm llegará con una arriesgada actuación de clown que fusiona el lenguaje del payaso con su experiencia como bailarina, proponiendo un viaje por la historia de la danza desde el humor a través de una particular clase magistral.

Cerrando el programa, Inercio Centrípeto presentará un trabajo muy personal fruto de años de investigación, en el que fusiona el mundo del malabar con la videoproyección, creando un espectáculo singular en el que el artista dialoga consigo mismo y con sus diábolos a través de la pantalla.

SORPRENDER

En esta edición, la gala estará conducida por Dani y Andreu, de la Compañía Seón, conocidos por su combinación de técnica acrobática al más alto nivel y el uso del humor. Además de ejercer como maestros de ceremonias, presentarán un espectáculo propio en la que sorprenderán al público con su particular universo de globos gigantes.

Como es habitual, las sesiones del viernes y el sábado comenzarán a las 20 horas, mientras que la del domingo dará inicio a las 19 horas. Las entradas tienen un precio de 12 euros, con bonificación en todas sus sesiones.

VISIBILIZAR LA CREACIÓN ESCÉNICA

Espacio Reto, organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza, tiene como objetivo impulsar la creación artística local y dar visibilidad a los procesos creativos que se llevan a cabo en la ciudad, además de movilizar las artes escénicas del barrio de San Pablo, en el que se ubica el Teatro del Mercado y donde comenzó la Escuela.

A través de este proyecto, nacido en 2017 con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, los artistas pueden conocer la opinión del público sobre sus creaciones, además de vivir sus primeras experiencias con elementos de espectáculo escénico como las luces, el sonido o el vestuario.

Para los espectadores, es, además, una gran oportunidad de conocer artistas emergentes y propuestas vanguardistas y originales.