El Espacio Xplora de Ibercaja estrena "Los Tardeos Xplora", una propuesta fresca y accesible dirigida a los más jóvenes

Archivo - Sede de Ibercaja, en la plaza de Basilio Paraíso de la capital aragonesa - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) - Ibercaja cumple el segundo aniversario de su Espacio Xplora con la presentación de una nueva propuesta dirigida al público más joven, "Los tardeos Xplora", que tienen la finalidad de acercarle temáticas relacionadas con el emprendimiento, el mercado laboral y el desarrollo profesional, a través de un formato más atractivo como es el podcast.

El primer "tardeo", en el que se abordará el emprendimiento, tendrá lugar este miércoles, 17 de septiembre, a partir de las 19.00 horas y contará con las experiencias de la fundadora de Laagam, Inés Arroyo, una marca de moda que combina creatividad, comunidad social y sostenibilidad; y del ingeniero social, Pablo Sánchez, que ha recibido el Premio Princesa de Girona por su proyecto In3ator, que desarrolla incubadoras neonatales de bajo coste para hospitales con menos recursos.

El podcast con una entrevista a ambos se grabará en directo ante los asistentes a este primer "tardeo" en Xplora. Los interesados pueden inscribirse en la página web del espacio Tardeos Xplora 'https://www.ibercaja.es/xplora/agenda/tardeos-xplora/'.

El Banco, además, continuará impulsando otras actividades y contenidos dirigidos a jóvenes, como son las Cátedras Ibercaja y los Thinkglaos, entre otros.

Según la coordinadora de Xplora, Alejandra González, "desde la apertura de este Espacio hemos contado con la magnífica aceptación de instituciones, empresas, clústeres y asociaciones. En el segundo año, además, hemos ampliado la oferta con más actividades dirigidas a familias y jóvenes.

"En el nuevo curso, --ha añadido-- queremos impulsar en mayor medida la programación para los más jóvenes con propuestas y contenidos más atractivos para ellos, además de dar continuidad a lo que hemos venido construyendo hasta ahora".

EL ESPACIO XPLORA, UN ESPACIO DE REFERENCIA PARA LOS ZARAGOZANOS

El Banco abrió hace dos años este espacio de su sede central en Zaragoza para ser un punto de encuentro entre personas, empresas, ideas y proyectos, un lugar donde explorar nuevas oportunidades de conocimiento, experiencia y relación.

Más de cien instituciones, organizaciones empresariales, asociaciones, empresas, medios de comunicación, clústeres empresariales, federaciones deportivas, universidades y escuelas de formación han llevado a cabo algunas de sus actividades en este Espacio de Ibercaja a lo largo de este tiempo.

Desde entonces, Xplora ha recibido cerca de 45.000 visitantes y ha acogido 377 eventos en los que se ha abordado una amplia variedad de temáticas, entre los que destacan las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial; con un 31%; talento y liderazgo, 22%; salud y bienestar, 19%; cultura y arte, 18%; y sostenibilidad, 11%. Los contenidos del ámbito empresarial han supuesto el 44% del total de los abordados.

El Espacio ha conseguido en estos dos años un ratio de ocupación de cerca del 75% de los días hábiles del año, con una media de algo más de un evento al día.

La situación privilegiada en el centro de la ciudad; el acondicionamiento del Espacio, que cuenta con las técnicas más avanzadas para la realización de reuniones y eventos; y la característica cercanía del Banco han consolidado Xplora como un espacio de referencia en la ciudad.