'España en Libertad' vuelve a Aragón con un programa de actividades para "no dar por sentada la democracia"

Presentación del programa de actividades 'España en Libertad'. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha presentado la nueva programación de actividades de 'España en Libertad. 50 años' impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para conmemorar las cinco décadas transcurridas desde el inicio del proceso democrático en nuestro país y con el objetivo de "no dar por sentada la democracia".

Esta edición continúa con el espíritu del programa iniciado el año pasado para conmemorar la efeméride e incorpora 15 nuevas propuestas que se celebrarán hasta final de año en las tres provincias aragonesas. El objetivo es seguir acercando la memoria democrática a las nuevas generaciones y fomentar una ciudadanía crítica y consciente.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, y la historiadora y comisionada para la celebración de 'España en Libertad. 50 años', Carmina Gustrán, han presentado el calendario de actividades que recorrerá Aragón con propuestas culturales, educativas y participativas vinculadas a la memoria democrática, los derechos y las libertades y la participación ciudadana.

También ha estado presente el profesor de Sociología e investigador principal del Grupo de Investigación, Sociedad, Creatividad e Incertidumbre (GISCI) de la Universidad de Zaragoza, David Pac, que ha adelantado las claves del estudio que se va a realizar para conocer la visión de los jóvenes sobre diferentes aspectos de la democracia.

Con esta programación, la Delegación del Gobierno de España en Aragón quiere que la conmemoración de 'España en Libertad. 50 años' sea también una oportunidad para celebrar la democracia desde la cultura, el conocimiento y la participación, reconocer a quienes contribuyeron a hacer posible el avance democrático y abrir nuevos espacios para imaginar colectivamente el futuro.

MÁS ALLÁ DEL RECUERDO

Beltrán ha destacado que esta conmemoración pretende ir más allá del recuerdo de una efeméride. "La democracia no puede darse por sentada. Hace 50 años España comenzó a construir colectivamente un país de derechos y libertades y hoy tenemos la responsabilidad de conocer ese camino, valorar lo conseguido y seguir cuidándolo", ha señalado.

Ha subrayado la voluntad de reconocer a los miles de personas anónimas que contribuyeron al avance democrático y de involucrar especialmente a las generaciones que no vivieron la dictadura ni la Transición. "Queremos hablar de nuestro pasado, pero, sobre todo, queremos hacerlo mirando al presente y al futuro y escuchando a los jóvenes", ha añadido Fernando Beltrán.

En esta línea, la comisionada Carmina Gustrán ha recalcado que es una conmemoración plural también en la forma de celebrarse. "No queremos que los 50 años de democracia se cuenten desde un único lugar ni con una única mirada, sino que cada territorio pueda aportar sus propias experiencias, sus protagonistas y sus preguntas sobre el presente y el futuro", ha precisado Gustrán.

"El carácter descentralizado del programa permite, precisamente, que la celebración llegue a municipios, universidades, centros educativos, espacios culturales y asociaciones, y que la ciudadanía pueda reconocerse en ella", ha apostillado.

PROPUESTAS EN ZARAGOZA

Una de las principales novedades de esta edición será la elaboración de un cuestionario entre 900 jóvenes de todo Aragón cuyos resultados se presentarán en noviembre y servirán para analizar cómo ven los diferentes aspectos de la democracia.

Se estudiarán las situaciones de convivencia o dependencia económica, el papel de las mayorías, la relación entre ciudadanos y élites, la ausencia de oportunidades de contacto, cómo se abordan cuestiones como identidad y sentimiento de pertenencia territorial o la preocupación antes los cambios sociales en curso.

Entre las actividades previstas, Zaragoza acogerá 'El encuentro', un evento coorganizado junto al Consejo de la Juventud de España (CJE), que cerrará el programa DemocraZia con Z, un espacio donde los jóvenes tomarán la palabra, se encontrarán y celebrarán lo que construyen en común, el próximo 18 de septiembre.

La plaza de San Bruno de Zaragoza reunirá a entidades juveniles y jóvenes referentes en una feria de entidades y un podcast en directo conducido por David Adújar y María Bouabdellah, sobre el acceso de la juventud aragonesa al ocio y la cultura. Una jornada para escuchar, debatir y poner sobre la mesa las realidades y retos de la juventud, donde también sonará la música de Begut, Pared con Pared, Múltipla, 50007 Fishing Club, Las Macedonias y DJ Hazhe.

En el mes de octubre, se desarrollará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza el 'Reto Atalaya', una experiencia inmersiva dirigida a estudiantes universitarios que plantea escenarios inspirados en amenazas reales y reta a los participantes a buscar soluciones innovadoras. Las actividades también pondrán el foco en la ciudadanía y en los retos que afronta hoy esta sociedad democrática.

El 12 de noviembre, la Estación del Norte de Zaragoza albergará un debate titulado "La vivienda: crisis y emergencia" que analizará los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda. El 22 de octubre, el Ateneo Laico Stanbrook será el escenario de una actividad participativa con jóvenes denominada 'Por otros 50 años más de espacio público en libertad' y centrada en las amenazas y oportunidades para disfrutar de un espacio público abierto y democrático.

Además, de la mano de la Asociación Odón de Buen, el 10 de noviembre, la Universidad de Zaragoza acogerá la presentación de un proyecto sobre la vida de Sadí de Buen, de Antonio Calvo Roy, periodista científico y biógrafo de Odón de Buen. El 19 de noviembre, en el Centro Cívico de Zuera, se presentará el certamen nacional de teatro amateur y ciencia, D'Ensayo ODB Lab, que acercará al medio rural las artes escénicas, la divulgación y el pensamiento crítico.

PROGRAMACIÓN EN HUESCA Y TERUEL

La cultura y las expresiones artísticas tendrán también un papel destacado. El 25 de septiembre, la plaza de Cervantes de Huesca acogerá una sesión de cine al aire libre con la proyección de una película vinculada a la Transición española, acompañada de una introducción y contextualización especialmente dirigida al público joven.

En noviembre llegará a Almudévar la exposición 'Juventud concienciada. El cerco de Huesca y los milicianos italianos durante la Guerra Civil', que posteriormente recorrerá distintos municipios de la provincia. Durante los meses de octubre y noviembre, 15 centros de formación de la provincia de Huesca acogerán los talleres teatralizados 'Mi querida España: Una clase de historia en femenino (1975-2026)', que abordarán la memoria, los derechos y las libertades de las mujeres españolas a lo largo de este periodo.

Este año, la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca volverá a abrir sus puertas a los centros educativos. Las visitas guiadas, organizadas por el escritor Óscar Sipán, incluirán una charla adaptada al alumnado sobre la Transición española, la evolución de los derechos y libertades, la participación ciudadana y el significado de la democracia en la sociedad actual.

En Teruel, un coloquio que conectará la realidad política y social turolense con el proceso de Transición que atravesaba España de la mano de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza.

El programa incorpora la cesión de la escultura 'Justicia y paz' de Lorenzo Pascual García Isarria a la Asociación Memorialista Pozos de Caudé. Esta figura se instalará en una localidad turolense tras la celebración de un debate juvenil.

Por último, se va a grabar un documental sobre las migraciones, Bumerán, que propone un recorrido emocional e histórico por una realidad vinculada al exilio político y que conecta las experiencias del pasado con fenómenos que siguen formando parte del presente.