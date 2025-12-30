El espectáculo de circo y clown 'A casa por Navidad' vuelve al Teatro del Mercado de Nochevieja a Reyes

El espectáculo de circo y clown 'A casa por Navidad'. - PRODUCCIONES KINSER/LUIS PARDOS

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Producciones Kinser y Producciones Teatrales Luis Pardos regresan al Teatro del Mercado de Zaragoza, del 31 de diciembre al 6 de enero, con 'A Casa por Navidad', un espectáculo de circo y clown, estrenado en este mismo escenario en la Navidad de 2023 y que vuelve a programarse en la sala.

En el escenario, los payasos Kiny, Jano y Silbotas, acompañados de unos mágicos y circenses duendecillos, divertirán y emocionarán al público familiar, han informado los productores.

Esta obra, protagonizada por los payasos Kiny, Jano y Silbotas y unos mágicos duendes circenses, es emocionante y divertida, ya que recoge todo el espíritu de la Navidad de la mano de las dos generaciones de payasos de Producciones Kinser e incluye números circenses a cargo de Producciones Teatrales Luis Pardos.

Estas dos reconocidas y veteranas compañías aragonesas han unido lo mejor de sus artes escénicas y su experiencia para crear un entrañable y hermoso espectáculo para el público familiar.

Kiny, Jano y Silbotas vuelven a casa por Navidad y aterrizan en su ciudad para pasar las fiestas en familia y ha llegado el momento de convertir su casa en magia, de deshacer las maletas para montar el árbol, de atiborrarse a turrón y encender las luces navideñas.

No obstante, algo ha cambiado en el ambiente y todo en la casa es diferente: los regalos se mueven de sitio como si tuvieran vida propia, hay una tetera y alguna miga de mazapán rodando por la mesa del comedor o las luces navideñas cobran vida por sí solas, con lo que todo apunta a que estos pequeños payasos no están solos.