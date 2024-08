Estabilizado el incendio forestal de Corbalán (Teruel)

ZARAGOZA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado domingo en el municipio turolense de Corbalán ha quedado estabilizado, por lo que el Gobierno de Aragón ha desactivado la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), pasando al nivel 0, y se han retirado tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como el vehículo pesado del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Así lo ha trasladado el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Cooperativa Integrada (Cecopi), en las que ha indicado que el fuego se ha comportado "muy bien" esta noche y que, aunque ha habido "una pequeña reproducción", esta ha sido "inmediatamente extinguida".

De este modo, el director general ha señalado que el incendio queda ya únicamente en manos de la jurisdicción forestal para las labores de remate y liquidación, que lo darán por extinguido "en las próximas horas o los próximos días".

Clavero ha añadido que el resto de los fuegos generados este lunes por la noche como consecuencia de las tormentas, que dejaron casi 30.000 rayos en todo Aragón, están todos controlados.

En todo caso, ante la previsión meteorológica de hoy, que mantiene a toda la comunidad autónoma aragonesa en aviso amarillo o naranja por tormentas, todo el operativo de incendios va a estar pendiente ante la posibilidad de que los rayos puedan provocar algunos incendios forestales, aunque la previsión es que esas tormentas vayan acompañadas de agua --grandes cantidades puntualmente en algunos sitios--.

En cuanto a la superficie afectada, se mantienen las 280 hectáreas ya que a lo largo del lunes y de la última noche "no ha crecido absolutamente nada" y las pequeñas reproducciones que se han generado han sido dentro del perímetro en tocones o algunos pinos que no se habían quemado totalmente de forma previa.

MEDIOS QUE PERMANECEN EN CORBALÁN

El director general de Interior ha apuntado que esta jornada está previsto que permanezcan en la zona cuatro cuadrillas, cuatro autobombas, APN y que los medios aéreos estarán prevenidos por si tuvieran que intervenir.

Asimismo, hay dos helicópteros muy cercanos en sus bases, dado que el incendio solamente está estabilizado y aún no está controlado, además de que faltan días para pasar a la fase de extinción. Sí que se ha retirado, en cambio, la UME, al pasar a situación nivel 0.

La carretera A-226, del punto kilométrico 0 al 22,450, ha quedado abierta y con la circulación regulada por la Guardia Civil para facilitar los trabajos de las cuadrillas.

INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS

Sobre las causas del incendio, ha avanzado que el teniente coronel jefe de la Comandancia de Teruel ha informado de que están investigándolo en coordinación con los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), pero que las labores son "lentas" ya que hay que analizar muchos parámetros y que el resultado de la investigación estará disponible "a lo largo de los próximos días".

Hasta ahora, en los incendios declarados en Aragón hay "un componente accidental importante", relacionado con el uso de herramientas y maquinaria en el medio natural y con "negligencias" en este ámbito, ha subrayado. No obstante, ha destacado que la provincia de Teruel, al igual que el Pirineo, es "especialmente sensible" a los fuegos iniciados por los rayos.

INCENDIO DE UTEBO

Por otro lado, en relación al incendio declarado el pasado 5 de agosto en una planta de químicos en Utebo (Zaragoza), que obligó a confinar a la población durante algunas horas por una nube tóxica de cloro y que ya está extinguido, Clavero ha explicado que "es una emergencia totalmente diferente" y que, en este caso, el agua "no es una gran aliada".

De hecho, al caer "una pequeña tormenta" este lunes en Utebo, el operativo de Protección Civil ha estado controlando en todo momento si se producía alguna reacción que pudiera crear una nueva nube tóxica".

"No fue así. Todas las medidas de contención habían reaccionado y, no osbtante, ante el aviso de lluvias para esta tarde, estamos muy atentos y hay unos equipos de la Dirección General en la zona para controlar esa situación si fuera necesario tomar medidas de confinamiento o de protección a los ciudadanos, que esperemos que no sean necesarias", ha concretado.

BALANCE DEL VERANO

Por otro lado, Clavero ha considerado que este periodo estival está siendo un verano "normal", en el que se han producido incendios, pero todavía no ha habido ninguno de gran tamaño, sino que todos se han quedado entre las 50 y las 300 hectáreas.

"Estábamos acostumbrados al año pasado, que no tuvimos ningún incendio, y veníamos del año anterior, que tuvimos muchísimos", ha añadido, a la vez que ha cifrado la superficie quemada en 2024 en alrededor de 1.200 hectáreas.

En cuanto a los medios de extinción, Clavero ha expuesto que es "similar" a lo de todos los años, con las cuadrillas forestales repartidas por toda al comunidad autónoma, los medios aéreos, los ocho helicópteros y el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, que dispone de un hidroavión en la base de Zaragoza, el helicóptero bombardero que tiene en Plasencia (Huesca) y la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) de Daroca (Zaragoza), además del avión de coordinación que está en el aeropuerto de la capital.