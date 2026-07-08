Estabilizado el incendio forestal declarado en Isábena (Huesca) que ha afectado a unas 15 hectáreas - INFOAR
HUESCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal declarado la pasada noche en Isábena, en la comarca oscense de La Ribagorza, ha quedado estabilizado a primera hora de la mañana de este miércoles y ha afectado a una superficie de entre 10 y 15 hectáreas.
Los medios desplazados del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, han sido una brigada helitransportada de Bailo B-48 más el helicóptero ligero (Lima 1); una brigada helitransportada de Boltaña B-49 + helicóptero ligero (Lima 2); una brigada helitransportada de Peñalba B-50 + helicóptero ligero (Lima 3); tres brigadas terrestres; y tres autobombas.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actuado un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.
Al llegar la noche se han retirado los medios aéreos y ha permanecido trabajando un retén formado por 3 brigadas terrestres y 3 autobombas del operativo INFOAR.