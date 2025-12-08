Las estaciones del Grupo Aramón concluyen el puente festivo de la Constitución con cerca de 100 kilómetros esquiables

La estación de esquí de Formigal del Grupo Aramón
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 19:12

HUESCA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones del Grupo Aramón han concluido el puente festivo de la Constitución con cerca de 100 kilómetros esquiables, en una apertura marcada por el buen tiempo y ambiente en las estaciones que han dejado un balance favorable para el inicio de la temporada.

Panticosa, en el Pirineo oscense ha abierto el viernes, 5 de diciembre, seguida por Javalambre y Valdelinares, en Teruel, el sábado 6. Cerler, en el Pirineo oscense ha iniciado el puente con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu, mientras que Formigal-Panticosa, también en el Pirineo oscense, ha ofrecido más de 80 kilómetros y una amplia oferta de servicios que han permitido disfrutar de unas excelentes jornadas de esquí.

El après-ski Marchica ha completado la programación del puente festivo con sesiones especiales de Rai, Pure Marchica con su show 15 aniversario y, durante el fin de semana, M the Club ha inaugurado su sesión de Piano Bar.

