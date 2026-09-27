Las estaciones de servicio de Aragón reclaman bonificaciones fiscales para afrontar la subida de precio de carburantes

Mangueras de gasolinera - EUROPA PRESS

HUESCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Aragonesa de Vendedores al por menor de Caburantes (ASAVECAR) se suma a la petición planteada por la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles al Ministerio de Economía para que se adopten medidas fiscales urgentes que permitan mitigar el impacto de la escalada de los precios internacionales de los carburantes.

El incremento de los precios de gasolinas y gasóleos está repercutiendo directamente sobre los consumidores y sobre la actividad de empresas y profesionales, en un contexto en el que el coste del transporte y de la energía tiene un impacto especialmente relevante sobre la economía, han expresado desde ASAVECAR.

Aunque el precio del crudo Brent mantiene una tendencia alcista en los mercados internacionales, la principal presión se está produciendo en los mercados de productos refinados, especialmente en el caso del gasóleo, cuyos precios han registrado una evolución particularmente elevada.

ASAVECAR comparte la preocupación expresada por AEVECAR ante el impacto que puede tener esta situación en Aragón y advierte de que, si no se adoptan medidas antes del 1 de octubre, el incremento previsto en el precio de venta al público puede ser significativo.

Según las estimaciones trasladadas por AEVECAR, la gasolina podría experimentar un incremento de 6,05 céntimos por litro, resultado de una subida de 5 céntimos más el correspondiente IVA. En el caso del gasóleo, el aumento podría alcanzar hasta 24,20 céntimos por litro, al incorporar un incremento bruto de 20 céntimos más IVA.

Para ASAVECAR, este escenario tendría un impacto directo tanto sobre los usuarios de las estaciones de servicio como sobre las empresas y autónomos que dependen del transporte para desarrollar su actividad.

MEDIDAS FISCALES URGENTES

Por todo ello, desde ASAVECAR consideran necesario que el Gobierno reactive con carácter urgente las herramientas fiscales que estuvieron vigentes entre marzo y junio, cuando la evolución de los precios internacionales ya generaba una situación de elevada volatilidad, y que se estudien medidas adicionales que permitan contener el impacto sobre consumidores y empresas.

En este sentido, la organización aragonesa respalda también la petición de una rebaja transitoria del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH) como instrumento para contribuir a limitar la repercusión de los precios internacionales sobre el consumidor final.

Las estaciones de servicio desempeñan un papel esencial en la movilidad de los ciudadanos y en el funcionamiento de la actividad económica. Se trata, además, de un sector que trabaja con márgenes ajustados y que puede verse especialmente afectado por una caída del consumo derivada del incremento de los precios.

Desde ASAVECAR se considera que las medidas fiscales deben contribuir a evitar que una situación de volatilidad internacional se traduzca en un impacto adicional sobre las familias, los autónomos y las empresas aragonesas.

La organización empresarial reclama, por tanto, una respuesta rápida por parte del Gobierno antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones previstas para el 1 de octubre, con el objetivo de amortiguar el impacto de la subida de los carburantes y preservar la actividad de un sector esencial para la economía y el territorio.