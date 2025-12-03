El Estudio de Filología Aragonesa presenta el primer diccionario online multilingüe de la lengua aragonesa

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Estudio de Filología Aragonesa (EFA) lanza DicAra, un diccionario digital multilingüe que contiene el léxico de la lengua aragonesa con equivalencias al castellano, catalán e inglés.

El trabajo cuenta con 90.000 entradas lematizadas, con más de 130.000 variantes dialectales, la información gramatical pertinente, el nombre científico en el caso de especies biológicas, la etimología, algunos ejemplos de uso, así como la equivalencia para cada lengua seleccionada --castellano, catalán o inglés--. De este modo, la obra representa la mayor recopilación léxica del aragonés, conocida hasta la fecha. El diccionario cuenta, asimismo, con algunas ayudas de búsqueda por proximidad de caracteres.

Este importante repertorio tiene como base el Diccionario aragonés-castellano-catalán que la misma institución publicó en formato pdf en noviembre de 2022 (Edacar núm. 14), a través de su página web.

Se trata de un proyecto que dirige el filólogo Francho Rodés desde el año 2010, en el que se han ido recopilando la práctica totalidad de vocabularios de las hablas aragonesas. A este proyecto se sumó posteriormente APropTeu - Recursos Lingüístics SL, que aportó la correspondencia del léxico aragonés con la lengua inglesa, a partir del trabajo de Ryan Furness, que ya publicó en 2006 un diccionario occitano aranés-inglés.

TODAS LAS VARIEDADES

El diccionario parte de una inmensa recopilación de repertorios léxicos que han ido confeccionando un gran número de lexicógrafos aragoneses sobre las diferentes hablas de valles pirenaicos --ansotano, cheso, panticuto, belsetán, chistabín, benasqués--, de comarcas y zonas altoaragonesas --ribagorzano, semontanés, fovano-- y de otros territorios cuya lengua histórica también fue el aragonés, aunque en la actualidad se encuentren castellanizados.

También se han tenido en cuenta diccionarios y repertorios históricos que han ido recopilando el léxico del aragonés desde su época clásica, basados en textos literarios, jurídicos, históricos, administrativos y comerciales.

Además de las propias palabras, se han añadido todo tipo de locuciones que aportan información de suma importancia para conocer el significado que tienen las palabras dentro de los contextos sintácticos, representando una aproximación real a la lengua viva. Así, se puede encontrar que "a l'atra hora" significa "muy tarde", que "bella cosa" se traduce al castellano como "algo" o que "a palladas" se corresponde con "a montones".

Los diccionarios nativos de la aplicación son aragonés-castellano, aragonés-catalán y aragonés-inglés. No obstante, se pueden realizar búsquedas inversas, de modo que se encuentre la correspondencia aragonesa a palabras introducidas en castellano, catalán o inglés.

Por otra parte, se ofrece una búsqueda avanzada que permite elegir el diccionario, seleccionar búsqueda por cadenas de caracteres --por ejemplo, por las letras con las que empieza o termina una determinada palabra--, o por los nombres científicos de las especies animales o vegetales, tanto en aragonés o, mediante búsqueda inversa, cualquiera de las otras lenguas.

El diccionario se presenta en una interfaz multilingüe que permite al usuario seleccionar su lengua preferida de navegación y diseño responsive, lo que permite su adaptación a cualquier pantalla. El enlace al diccionario es 'https://dicara.efaragonesa.org/'. Además, también puede instalarse como aplicación en dispositivos móviles.

El Estudio de Filología Aragonesa (EFA) surgió en 2006, fruto de la celebración del II Congreso de l'Aragonés, con el mandato de trabajar por la normativización de la lengua.

Desde entonces ha publicado varios trabajos de investigación de la magnitud de la Propuesta Ortográfica de l'Academia de l'Aragonés (2010), la Gramática Básica del Aragonés (2017) y el Diccionario aragonés-castellano-catalán (2022).

Su nombre está inspirado en la primera institución que tuvo entre sus objetivos el estudio de la lengua aragonesa --Estudio de Filología de Aragón--, que impulsó Juan Moneva y Puyol entre 1915 y 1931 y en donde llegó a colaborar la lexicógrafa aragonesa María Moliner.