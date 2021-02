Un estudio de la Universidad de Zaragoza analiza la competencia motriz de los escolares

ZARAGOZA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Zaragoza ha analizado la competencia motriz de los escolares, investigación que ha tenido en cuenta la ansiedad, autoestima, autopercepción y el género para entender mejor el concepto y contribuir a una evaluación objetiva y de calidad.

El trabajo ha sido realizado por el estudiante del Programa de Doctorado en Educación y maestro del Colegio Compañía de María de Zaragoza, Manuel Segura, junto a los directores Juan Carlos Bustamante y Carlos Peñarrubia, ha informado la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

Según ha señalado la institución académica, tradicionalmente, la competencia motriz de los niños y las niñas, es decir, las capacidades y habilidades motoras, ha sido analizada y evaluada únicamente desde una perspectiva centrada en la coordinación, fuerza, resistencia o velocidad.

Sin embargo, una nueva corriente pedagógica incide en la importancia de apostar por una educación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta el plano social, cognitivo y físico, nueva tendencia que atañe a áreas de conocimiento específicas como Educación Física.

El estudio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza ha indagado sobre la relación y papel que desempeñan la coordinación motriz, ansiedad, autoestima, autopercepción y el género para entender de forma más amplia el concepto de competencia motriz.

327 ALUMNOS

La investigación ha contado con la participación de 327 alumnos de Educación Primaria y ha demostrado que la coordinación es la principal capacidad relacionada con la competencia motriz ya que aporta calidad a los movimientos y permite que estos se desarrollen de forma más fluida.

Además, cuanto mayor sean los niveles de coordinación motriz, más competentes se percibirán los niños a nivel motor. En la investigación, se tienen también en cuenta otras variables de carácter socioemocional --como la autoestima, la ansiedad y el género-- y se muestra que éstas influyen en la relación entre los niveles de coordinación motriz y la propia percepción de competencia.

El investigador principal del estudio, Manuel Segura, ha manifestado que se ha evidenciado "que considerar la ansiedad y la autoestima que presentan escolares en las últimas etapas de Educación Primaria y las particularidades de cada alumno permitiría contribuir a una evaluación objetiva y de calidad".

En estos momentos, ha añadido, "también estamos realizando otro estudio en el que analizamos la percepción que tienen referentes sociales cercanos a los escolares, como maestros y familias, sobre la idea de competencia motriz más amplia", ha expuesto Segura.

Éstas son las principales conclusiones de los estudios '(Re)defining motor competense: empirical exploration based on a moderated mediation approach' y 'Analysis of motor competence via coordination, self-perception of motor competence and gender, and its relation with psychosocial factors in primary education pupils', investigación busca aportar evidencia científica y ofrecer un material psicodidáctico útil para la comunidad educativa.

LA EDUCACIÓN FÍSICA

Desde la UZ han apuntado que el ámbito de la Educación Física tiene entre sus misiones conocer y favorecer el desarrollo de la competencia motriz de los escolares. Por eso, hay un elevado interés por saber cómo se desarrolla la competencia motriz a lo largo del ciclo vital, cómo emerge, cómo se transforma y la forma de cultivarla.

Una de las causas de este interés reside en los numerosos riesgos a que se exponen a los escolares actualmente por sus elevadas tasas de inactividad y sedentarismo durante la infancia.

En general, investigar sobre la competencia motriz tiene un importante valor de carácter sociosanitario y educativo y estudios previos han mostrado que aspectos negativos de riesgo para la salud, como la obesidad y el sobrepeso, pueden derivarse de la merma en los niveles de competencia motriz de los niños y niñas, han apuntado las citadas fuentes.

También han considerado que es necesario que los docentes de Educación Física se involucren para prevenir y paliar potenciales problemas, tener en cuenta la diversidad de variables inmersas en la conducta motriz de sus alumnos y ser conscientes de la necesidad de atender las necesidades educativas que puedan presentar los estudiantes a lo largo de su desarrollo vital, profesionales a quienes hay que dotar de planes adecuados de actuación que lo hagan posible.