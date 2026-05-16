El EutichesBook Alcañiz 2026 abre su periodo de inscripciones

Reunión de pilotos en la plaza de España de Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El evento EutichesBook OnRoad & OffRoad Adventure tendrá lugar en TechnoPark Motorland del 16 al 18 de octubre

ALCAÑIZ (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

Ya están abiertas las inscripciones para el EutichesBook Alcañiz 2026, que se celebrará en Motorland TechnoPark del 16 al 18 de octubre. Con este evento, el Gobierno de Aragón quiere contribuir a la vertebración del territorio y aportar valor a las comarcas que lo acogen.

Por primera vez, este año se celebrará la modalidad del evento OnRoad, en Motorland, y que se suma al OffRoad, que ya cumple su séptima edición en Aragón.

Se trata de unas jornadas en las que se combinan navegación, paisaje y conducción en estado puro en la provincia de Teruel, una de las más apreciadas por los aficionados al trail y a las largas distancias, debido a su variedad de firmes, desniveles naturales y escasa masificación. Según los organizadores, el recorrido permitirá combinar tramos lentos con otros más rápidos y con mucha navegación.

La modalidad de carretera transcurrirá por enclaves como la Sierra de Albarracín y los Montes Universales. Además de la provincia de Teruel, los recorridos llegarán a las de Cuenca, Valencia y Castellón.

Las inscripciones estarán disponibles hasta completar aforo. Puede accederse a la información completa y realizar las inscripciones en https://eutiches.com/pages/eutichesbook-offroad