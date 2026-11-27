La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, en una foto de archivo. - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos "respalda las principales alegaciones planteadas por el Gobierno de Aragón durante su tramitación".

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, tras conocer el dictamen publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. El órgano consultivo cuestiona la proporcionalidad de las obligaciones impuestas, advierte de sus posibles efectos negativos sobre las inversiones y la competitividad y reclama una justificación económica mucho más rigurosa antes de aprobar una regulación de este alcance.

Eva Valle ha señalado que el dictamen "confirma que las advertencias que hemos trasladado desde Aragón estaban plenamente justificadas. El propio Consejo de Estado reconoce que las exigencias planteadas pueden convertirse en una barrera para el desarrollo de una actividad estratégica y llegar a disuadir inversiones en España. No se puede poner en riesgo una oportunidad industrial y tecnológica de esta dimensión con una regulación desproporcionada y deficientemente justificada".

La consejera ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "no cuestiona los objetivos de sostenibilidad ni la necesidad de avanzar en eficiencia energética pero si cuestionamos que se impongan obligaciones desproporcionadas, sin evaluar adecuadamente sus consecuencias y poniendo en riesgo inversiones estratégicas".

El dictamen del Consejo de Estado demuestra que "nuestras advertencias tenían fundamento y que el Gobierno de España debe tenerlas en cuenta", ha recordado Valle.

EL CONSEJO DE ESTADO ADVIERTE DEL RIESGO DE FRENAR INVERSIONES

En su análisis, el órgano consultivo señala expresamente que "se plantean dudas acerca de la proporcionalidad de dichas obligaciones y consecuencias" y advierte de que estas "pueden causar cargas excesivas que lleguen a disuadir en la práctica del desarrollo de esta actividad en España".

La consejera ha destacado que "esta consideración coincide con una de las principales alegaciones formuladas por Aragón: la intensidad de los requisitos energéticos previstos puede comprometer la viabilidad de proyectos empresariales, reducir la competitividad de España como destino inversor y desincentivar nuevas inversiones vinculadas a la economía digital".

Para Valle "estamos hablando de una actividad que está transformando la economía mundial y en la que Aragón tiene una oportunidad extraordinaria. No podemos permitir que una regulación estatal termine expulsando inversiones hacia otros países europeos que compiten por atraer estos proyectos", ha señalado.

INSUFICIENTE EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NORMA.

El Consejo de Estado considera también que la Memoria del Análisis de Impacto Normativo no cumple las exigencias de evaluación económica y reclama que se complete antes de la aprobación del proyecto, otorgando a esta observación carácter esencial.

En concreto, el órgano consultivo afirma que, "dadas las importantes consecuencias económicas que está llamado a tener el Real Decreto proyectado sobre la actividad de los centros de datos, sobre inversiones ya realizadas o anunciadas y sobre las economías regionales, la memoria no puede guardar silencio ni soslayar la cuestión con referencias meramente genéricas".

El Consejo de Estado incorpora expresamente en su análisis los datos de inversiones aportados por Aragón y exige que se evalúen de forma concreta y justificada las consecuencias económicas de la regulación.

Para Eva Valle, "resulta especialmente significativo que el Consejo de Estado reproche al Gobierno que no haya evaluado adecuadamente el impacto de su propia norma sobre las inversiones. No se puede legislar de espaldas a la realidad económica ni ignorar las consecuencias que unas exigencias de esta magnitud pueden tener sobre el empleo, la actividad industrial y la competitividad de nuestros territorios".

El dictamen advierte también de que la relajación de determinadas exigencias para estos proyectos "puede generar una ventaja competitiva importante frente a otros centros" y reclama que se justifique suficientemente en la memoria el diferente tratamiento que reciben.

Además, plantea la posibilidad de extender ese régimen a otros proyectos que reúnan las condiciones materiales para ser considerados estratégicos.

Esta observación coincide con otra de las advertencias trasladadas por Aragón: "Si el propio Gobierno central considera necesario flexibilizar los requisitos para determinados proyectos estratégicos europeos, está reconociendo las dificultades que plantea el cumplimiento del régimen general".

El Consejo de Estado cuestiona que esa flexibilidad quede reservada a determinadas categorías sin una justificación suficiente. Por último, el dictamen respalda las objeciones jurídicas de Aragón sobre la falta de cobertura legal de determinadas medidas sancionadoras.

El Consejo de Estado concluyó que los artículos 10 y 11 de la propuesta inicial, que contemplaban recargos económicos y la pérdida de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, eran contrarios al principio de legalidad y debían excluirse del proyecto.Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido modificar posteriormente la Ley del Sector Eléctrico mediante el Real Decreto-ley 12/2026, incorporando nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria exigidos a los centros de datos.

Esta modificación se introdujo mediante una norma cuyo objeto principal no guarda relación con la regulación de los centros de datos y se aprobó con las Cortes Generales ya disueltas, apenas un día antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1032/2026.

Eva Valle ha insistido en que Aragón "defiende una regulación que garantice la sostenibilidad energética y medioambiental, pero que también proporcione seguridad jurídica y permita aprovechar las oportunidades de desarrollo económico e industrial".