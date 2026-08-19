La evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permite la vuelta a casa de 583 vecinos de 13 núcleos

Vista de zonas calcinadas por el incendio de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie provisional de 18.400 hectáreas, ha registrado este miércoles nuevamente una evolución favorable que ha permitido a lo largo de la jornada el regreso a sus domicilios de 583 vecinos de 13 núcleos de población.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), en la que se ha constatado también el inicio de la desescalada del dispositivo, con la retirada progresiva de los medios desplazados desde otras comunidades autónomas y del contingente francés movilizado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

En conjunto, 583 vecinos de 13 núcleos han podido volver hoy a sus hogares. El proceso de regreso a los domicilios de los vecinos desalojados se ha desarrollado en dos fases a lo largo del día.

A primera hora de la mañana han vuelto a sus casas los vecinos de Santa María de la Peña (18), Salinas de Jaca (30), Villalangua (30), Larués (111), Bailo (150), Arbués (13) y Alastuey (26), un total de 378 personas.

Por la tarde se han sumado al regreso los vecinos de Triste (56), Yeste (6), La Peña Estación (66), Bernués (25), Osia (12) y Anzánigo (40), 205 personas más. Permanecen desalojados los vecinos de Ena (40), Centenero (40), Botaya (37), Atarés (83), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46), 320 personas en total.

De ellas, 19 permanecen alojadas en recursos habilitados por las administraciones: 4 vecinos de Ena y 1 de Centenero en la Escuela Militar de Montaña de Jaca; 5 de Atarés entre el Hotel Villa de Ayerbe y la Residencia Vitalia de Jaca; y 9 de Santa Cruz de la Serós entre la Escuela Militar de Montaña y la Residencia Vitalia.

Durante la jornada de mañana, en la que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados, se podría valorar ya dar el incendio por estabilizado, así como el regreso de los vecinos evacuados de Centenero, Ena y Botaya.

ESTRATEGIA Y DISPOSITIVO

A lo largo de la jornada han trabajado en la zona 18 medios aéreos, que han centrado sus esfuerzos en el entorno de Santa Cruz de la Serós, la zona más caliente en estos momentos. Lamejora en la evolución del incendio ha permitido iniciar la retirada progresiva de parte de los medios desplazados desde otras comunidades autónomas, dentro de la cual se enmarca también el regreso de los bomberos franceses movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Durante la noche, el dispositivo quedará integrado por 9 cuadrillas terrestres, 8 autobombas y un vehículo de Puesto de Mando Avanzado de INFOAR, una sección de la UME con 40 efectivos y 2 bulldozer, y 3 bulldozer del Ejército de Tierra, además de los tractoristas y voluntarios de comarcas y ayuntamientos.

La seguridad nocturna queda cubierta por 5 patrullas de la Guardia Civil y 1 patrulla de la UPA, con el apoyo del dispositivo sanitario y social del 061, Cruz Roja y los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

Tras la reunión del CECOPI, esta tarde, el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha afirmado que "el incendio se ha mantenido dentro de los límites establecidos" y que "se ha seguido trabajando en algunos puntos calientes que todavía van apareciendo, pero sin mayores incidentes".

Los medios de extinción van a "continuar controlando el perímetro" esta noche para evitar reproducciones "e ir apagando esos puntos calientes que quedan dentro del incendio", ha señalado Clavero.

"Parece que la meteorología nos empieza a ayudar y esa tendencia seguirá a lo largo del viernes y el sábado", ha expresado el director general, indicando que algunos medios se están retirando, como los bomberos franceses, en el inicio de la desescalada. "Nos quedamos con el operativo de la Comunidad Autónoma para atender este incendio".