'EXPOBANDERA' reúne en la Antigua Capitanía en Zaragoza 35 mantos de la Virgen del Pilar con la bandera de España

1122363.1.260.149.20261002143107 El comisario de la exposición, José Enrique Pasamar, junto a autoridades civiles y militares durante la presentación de 'EXPOBANDERA', este jueves en el Palacio de la Antigua Capitanía de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón acoge desde este viernes, 2 de octubre, la exposición 'EXPOBANDERA', una selección de 35 mantos de la Virgen del Pilar en los que aparece la bandera de España, que permite descubrir parte del patrimonio textil vinculado a la patrona de Zaragoza y recorrer una tradición de ofrendas documentada desde la Edad Media.

La muestra ha sido organizada por la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel, con la colaboración del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, y se enmarca en los actos del Día de la Fiesta Nacional y de las Fiestas del Pilar. La iniciativa pretende mostrar al público un conjunto de piezas que habitualmente se encuentran vinculadas al culto a la Virgen y reforzar, al mismo tiempo, el vínculo entre el Ejército, Zaragoza, su sociedad y la patrona de la ciudad.

El general de brigada José María Leira, jefe de la Brigada Logística, ha representado al comandante militar de Zaragoza y Teruel, Prudencio Horche, durante el acto de presentación, en el que también han intervenido el coronel José Luis Monterde y el comisario de la exposición, José Enrique Pasamar Lázaro. También han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes, Beatriz Sánchez; y representantes del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

La selección parte de los cerca de 800 mantos que posee la Virgen del Pilar. De este conjunto, 39 cuentan con la bandera de España entre sus elementos decorativos y 35 de ellos han sido reunidos ahora en la primera planta de la Antigua Capitanía.

La procedencia de las piezas es diversa y constituye otra de las particularidades de la exposición. Entre los donantes figuran las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, familias, particulares, asociaciones e instituciones públicas y privadas, de manera que cada manto está ligado también a una historia concreta de devoción, agradecimiento o petición.

"Detrás de cada manto hay una historia de amor, de devoción, de acción de gracias, de pedir protección", ha explicado Pasamar, quien ha apuntado que en algunos casos esa historia aparece bordada o escrita en la propia pieza, mientras que en otros permanece en la intimidad del donante y de la Virgen.

UN RECORRIDO DE MÁS DE UN SIGLO

La cronología permite contemplar piezas separadas por más de un siglo. El manto más antiguo incluido en 'EXPOBANDERA' se sitúa a finales del siglo XIX y fue ofrecido por el VII Marqués de Villapanés. El más reciente corresponde a una donación realizada en mayo de este año por el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12.

Entre ambos se encuentran mantos en los que la enseña nacional adquiere diferente protagonismo. En algunos aparece de forma evidente y ocupa una posición central, mientras que en otros constituye un pequeño elemento dentro de una ornamentación más amplia.

Hay además piezas que, hasta esta exposición, no habían salido de la Basílica Catedral del Pilar. El Cabildo ha facilitado su traslado temporal hasta la Antigua Capitanía, permitiendo que los visitantes puedan contemplar de cerca ejemplos de la artesanía textil que rodea a la imagen.

Las piezas mantienen unas dimensiones establecidas para que puedan ajustarse a la columna de la Virgen. En su elaboración se utilizan materiales como raso, adamascado, terciopelo o tisú, mientras que los bordados recurren al oro, la plata y sedas de diferentes tonalidades.

El blanco es el color predominante, aunque la colección incorpora también piezas azules, verdes, moradas, rojas, negras. Flores, letras, dibujos y símbolos completan las composiciones, con la bandera española integrada de diferentes maneras según cada manto.

LA BANDERA DE ESPAÑA LLEGA AL PILAR EN 1909

La exposición permite detenerse también en la relación histórica entre la enseña nacional y la Virgen del Pilar. El 20 de mayo de 1909, el rey Alfonso XIII, a través del general gobernador Mackenna, ofreció una bandera de España a la Virgen. La recibió el cardenal Soldevila y el Papa Pío X envió un telegrama con su bendición apostólica a los asistentes.

Aquella bandera había sido sufragada mediante suscripción popular a través del semanario 'El Pilar', actualmente 'Revista El Pilar', publicación que continúa editando el Cabildo Metropolitano desde 1883. La ofrenda se produjo después de que la Virgen recibiera el título de capitán general de los ejércitos en 1908, con motivo del centenario de los Sitios de Zaragoza.

De los cuatro mantos de capitán general que posee la Virgen, tres forman parte de la exposición. El cuarto, correspondiente a la marquesa de Esquilache, queda fuera de la selección porque no incorpora la bandera de España.

Junto a los mantos, 'EXPOBANDERA' presenta varias cintas o medidas de la Virgen. Su origen se encuentra en el antiguo cordón utilizado para tomar la medida del Santo Pilar, una práctica documentada desde 1538. Con el tiempo, aquel cordel dio paso a las actuales cintas, de unos 40 centímetros y disponibles en distintos colores.

Estas medidas son bendecidas y pasan una noche junto al Pilar antes de ser entregadas. Entre las tonalidades existentes figura a su vez la de la bandera española, incorporando otro elemento a esta muestra dedicada a la relación entre la enseña nacional y la devoción pilarista.

UNA TRADICIÓN DOCUMENTADA DESDE 1312

La historia de los mantos se remonta mucho más atrás. El primer testimonio documental de esta tradición se sitúa en 1312, cuando doña Juana de Muro dejó dispuesto en su testamento que con su toca de oro se confeccionara un manto para la imagen de Santa María la Mayor.

La documentación conservada en el archivo del Pilar permite seguir posteriormente esta costumbre. En 1941, María López de Gurrea, IX señora de Pedrola y condesa de Ribagorza, donó un manto, mientras que en 1504 don Juan Benedí destinó cien sueldos a la confección de otra pieza.

Desde entonces, las ofrendas han respondido a diferentes motivos: agradecimiento, cumplimiento de promesas, peticiones y, sobre todo, devoción y cariño. La tradición ha trascendido además el ámbito particular y ha incorporado donaciones de empresas, cofradías, colegios, Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, ciudades, asociaciones e instituciones.

Los mantos, lejos de constituir únicamente piezas patrimoniales, continúan utilizándose para vestir a la Virgen. Pasamar ha puesto como ejemplo el de la Policía Nacional, que fue colocado a la imagen el pasado 30 de septiembre y después pasó a formar parte de la exposición.

'EXPOBANDERA' se podrá visitar en el Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón desde este jueves, 2 de octubre, hasta el próximo domingo, 11 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas y sábados y domingos, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.