Las exportaciones aragonesas aumentaron un 5% anual en el mes de marzo

El saldo comercial en marzo fue negativo en Aragón por un importe de 140,8 millones de euros. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas crecieron un 5% anual en el mes de marzo de 2026, al registrar un valor de 1.395,1 millones de euros, mientras que en el conjunto de España aumentaron un 5,1% anual, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa,

Por su parte, las importaciones aragonesas en el mes de marzo se redujeron un 14,0% anual, alcanzando un valor de 1.536 millones de euros, mientras que en el agregado nacional las compras al extranjero registraron un aumento del 1,6% anual.

En consecuencia, el saldo comercial en marzo fue negativo en Aragón por un importe de 140,8 millones de euros, mientras que en el conjunto de España el déficit comercial ascendió a un total de 4.371,9 millones de euros.

La tasa de cobertura se situó en el 90,8% en el caso de Aragón y en el 89,1% en el promedio nacional.

El desglose de las exportaciones de Aragón entre los principales sectores en marzo de 2026 mostraba el liderazgo del sector automóvil con unas ventas al exterior de 343,9 millones de euros, el 24,7% del total, ha informado el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.

En segunda posición se situaban las ventas al exterior de alimentación, bebidas y tabaco, con 283,5 millones de euros de ventas exteriores (20,3% del total), seguidas por bienes de equipo, con unas exportaciones de 227,8 millones de euros (16,3% del total). Estas tres rúbricas acumulaban más del 61% de las exportaciones aragonesas en el mes de marzo.

Respecto a las importaciones de Aragón, el ranking en marzo venía encabezado por los bienes de equipo, con unas compras al exterior de 541,4 millones de euros (35,3% del total), seguidas de manufacturas de consumo, con unas importaciones de 265,5 millones de euros (17,3% del total).

En tercer lugar, destacan las compras al exterior del sector automóvil con unas importaciones por valor de 257,2 millones de euros (16,7% del total).

Como resultado de la evolución de los flujos comerciales en lo que va de año 2026 (acumulado de enero y marzo), Aragón registra un superávit comercial de 101,8 millones de euros, que contribuye a compensar el déficit comercial español acumulado en el primer trimestre del año, que asciende a 11.677,4 millones de euros.

Por último, la tasa de cobertura de Aragón en el acumulado del año se eleva al 102,7%, trece puntos y medio por encima de la media española (89,2%).