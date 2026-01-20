Las exportaciones aragonesas se desploman un 11,4% en noviembre

Archivo - Contendores y cartel de la TmZ - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas registraron un descenso interanual del 11,4% en el mes de noviembre de 2025, hasta alcanzar un importe de 1.302,7 millones de euros, frente al 1,5% de reducción anual en el conjunto de España.

Respecto al total de importaciones aragonesas en el mes de noviembre, han experimentado una bajada del 4,6% interanual hasta quedar en un valor de 1.855,0 millones de euros, ha informado el Gobierno autonómico. Por su parte, en el agregado nacional, las compras al extranjero registraron un leve incremento del 0,2% anual.

El desglose de las cifras de comercio exterior entre los principales sectores muestra como las actividades económicas más relevantes en ventas exteriores de la Comunidad Autónoma durante el mes de noviembre de 2025 fueron las relacionadas con el sector del automóvil --con un valor de las exportaciones de 311,8 millones de euros, que suponen el 23,9% del total--, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco --con un valor de las exportaciones de 283,3 millones de euros, que suponen el 21,7% del total-- y bienes de equipo --con un valor de las exportaciones de 211,2 millones de euros, que suponen el 16,2% del total--.

Respecto a las importaciones de Aragón, los sectores económicos que arrojan las mayores cifras en el mismo mes son los siguientes: los bienes de equipo --con un valor de las importaciones de casi 659,2 millones de euros que suponen el 35,6% del total--, las manufacturas de consumo --con un valor de las importaciones de 393,5 millones de euros que suponen el 21,2% del total-- y el sector del automóvil --con un valor de las importaciones de 343,5 millones de euros que suponen el 18,5% del total--.

Como resultado de la evolución de los flujos comerciales en el mes de noviembre, Aragón registra un déficit comercial de 552,3 millones de euros, frente al déficit de 474,0 millones de euros anotado en el mismo mes de 2024. A nivel nacional, la cifra aumenta hasta los 5.681,7 millones de euros.

Por último, la tasa de cobertura de Aragón en el mes de noviembre de 2025 se sitúa en el 70,2%, mientras que la tasa registrada por la media española se situó en el 85,0%.