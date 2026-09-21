La exposición 'Alma de Aragón' recibe una gran acogida de los municipios e iniciará su recorrido por Aragón en diciembre

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, durante la presentación de la exposicín 'Alma de Aragón'. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Alma de Aragón. Impulsando nuestro legado' está teniendo una excelente respuesta por parte de los municipios aragoneses. Desde su presentación, numerosas localidades han mostrado su interés por acoger esta muestra, que por primera vez saldrá de la Aljafería para recorrer el territorio.

El proyecto cuenta ya con solicitudes y reservas de fechas de municipios de las tres provincias aragonesas, y tiene su primera parada confirmada: Calatayud, del 1 al 31 de diciembre. El recorrido continuará durante 2027 por distintas localidades de Aragón.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha destacado que "la respuesta de los municipios está superando nuestras expectativas".

"Queríamos que el patrimonio que custodian las Cortes saliera de la Aljafería y llegara a todos los aragoneses. La acogida que está teniendo 'Alma de Aragón' demuestra que existe un enorme interés por conocer y compartir nuestro legado", ha señalado.

La muestra reúne nueve piezas del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón y permite realizar un recorrido por algunos de los principales hitos de la historia aragonesa.